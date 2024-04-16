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"Это неизбежно": в Киеве намекнули, что будет после падения Харькова - РИА Новости, 16.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/kharkov-1940458999.html
"Это неизбежно": в Киеве намекнули, что будет после падения Харькова
"Это неизбежно": в Киеве намекнули, что будет после падения Харькова - РИА Новости, 16.04.2024
"Это неизбежно": в Киеве намекнули, что будет после падения Харькова
Харьков может стать столицей "другой Украины" после того, как его займет Россия, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T20:37
2024-04-16T20:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
россия
киев
виктор медведчук
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Харьков может стать столицей "другой Украины" после того, как его займет Россия, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу Politeka."Надеюсь, Харьков останется украинским. Не дай Бог, мы потеряем Харьков, тогда будет открываться возможность для этого пресловутого проекта "Другая Украина", — предположил аналитик.В качестве аргумента эксперт привел пример столетней давности, напомнив, что именно в Харькове обосновались украинские коммунисты."Я об этом говорил еще зимой: да, это неизбежно. Русские получили окно возможностей, и они это окно возможностей постараются использовать", — отметил политолог.В феврале оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в интервью РИА Новости заявил, что движение "Другая Украина" объединяет всех несогласных с режимом Владимира Зеленского. По его словам, в России, где больше всего беженцев с Украины, созданы центры в пяти городах.
https://ria.ru/20240416/zapad-1940433751.html
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в мире, украина, харьков, россия, киев, виктор медведчук, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Россия, Киев, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
"Это неизбежно": в Киеве намекнули, что будет после падения Харькова

Золотарев: после падения Харьков может стать столицей другой Украины

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Харьков может стать столицей "другой Украины" после того, как его займет Россия, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу Politeka.
"Надеюсь, Харьков останется украинским. Не дай Бог, мы потеряем Харьков, тогда будет открываться возможность для этого пресловутого проекта "Другая Украина", — предположил аналитик.
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В качестве аргумента эксперт привел пример столетней давности, напомнив, что именно в Харькове обосновались украинские коммунисты.
«
"Я об этом говорил еще зимой: да, это неизбежно. Русские получили окно возможностей, и они это окно возможностей постараются использовать", — отметил политолог.
В феврале оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в интервью РИА Новости заявил, что движение "Другая Украина" объединяет всех несогласных с режимом Владимира Зеленского. По его словам, в России, где больше всего беженцев с Украины, созданы центры в пяти городах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковРоссияКиевВиктор МедведчукВладимир Зеленский
 
 
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