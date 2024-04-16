https://ria.ru/20240416/kharkov-1940458999.html

"Это неизбежно": в Киеве намекнули, что будет после падения Харькова

"Это неизбежно": в Киеве намекнули, что будет после падения Харькова - РИА Новости, 16.04.2024

"Это неизбежно": в Киеве намекнули, что будет после падения Харькова

Харьков может стать столицей "другой Украины" после того, как его займет Россия, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T20:37

2024-04-16T20:37

2024-04-16T20:37

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Харьков может стать столицей "другой Украины" после того, как его займет Россия, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу Politeka."Надеюсь, Харьков останется украинским. Не дай Бог, мы потеряем Харьков, тогда будет открываться возможность для этого пресловутого проекта "Другая Украина", — предположил аналитик.В качестве аргумента эксперт привел пример столетней давности, напомнив, что именно в Харькове обосновались украинские коммунисты."Я об этом говорил еще зимой: да, это неизбежно. Русские получили окно возможностей, и они это окно возможностей постараются использовать", — отметил политолог.В феврале оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в интервью РИА Новости заявил, что движение "Другая Украина" объединяет всех несогласных с режимом Владимира Зеленского. По его словам, в России, где больше всего беженцев с Украины, созданы центры в пяти городах.

https://ria.ru/20240416/zapad-1940433751.html

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в мире, украина, харьков, россия, киев, виктор медведчук, владимир зеленский