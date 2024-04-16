https://ria.ru/20240416/kazakhstan-1940418792.html

Казахстан ввел жесткий режим экономии госсредств из-за паводков

Казахстан ввел жесткий режим экономии госсредств из-за паводков - РИА Новости, 16.04.2024

Казахстан ввел жесткий режим экономии госсредств из-за паводков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении ввести жесткий режим экономии госсредств, чтобы направить их гражданам, пострадавшим во время... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T16:53

2024-04-16T16:53

2024-04-16T17:25

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940425164_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_707914431a933d54bb6fcd54d74c1095.jpg

АЛМА-АТА, 16 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении ввести жесткий режим экономии госсредств, чтобы направить их гражданам, пострадавшим во время паводков. "Президент сообщил о том, что принял решение ввести режим жесткой экономии государственных средств для того, чтобы направить их гражданам. Он также заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь", - сообщает пресс-служба главы государства. По словам Токаева, самое главное – это компенсация, и она будет выплачена. Кроме того, тем, кто потерял жилье или нуждается в ремонте, будут выделены средства. "Кто захочет переселиться в квартиры, будем покупать и выдавать квартиры. Кто захочет остаться на месте, но оставаться в опасных местах ни в коем случае нельзя, тем людям мы будем строить типовые дома. Проект таких домов имеется. Эти дома будут строиться в массовом порядке в течение всего лета и до зимы. Я поставил задачу перед правительством, чтобы в наступающие летние месяцы, а также осенью было развернуто строительство и полностью ликвидированы последствия бедствия", - приводит слова Токаева его пресс-служба на встрече с жителями Костанайского района. Ранее Токаев назвал нынешние паводки в Казахстане самыми масштабными за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов объявлен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным казахстанского МЧС, число эвакуированных из опасных паводковых зон с начала марта превысило 113 тысяч человек, из них почти 40 тысяч дети.

https://ria.ru/20240416/kazakhstan-1940303589.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев