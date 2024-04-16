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Казахстан ввел жесткий режим экономии госсредств из-за паводков - РИА Новости, 16.04.2024
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16:53 16.04.2024 (обновлено: 17:25 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/kazakhstan-1940418792.html
Казахстан ввел жесткий режим экономии госсредств из-за паводков
Казахстан ввел жесткий режим экономии госсредств из-за паводков - РИА Новости, 16.04.2024
Казахстан ввел жесткий режим экономии госсредств из-за паводков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении ввести жесткий режим экономии госсредств, чтобы направить их гражданам, пострадавшим во время... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:53
2024-04-16T17:25
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 16 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении ввести жесткий режим экономии госсредств, чтобы направить их гражданам, пострадавшим во время паводков. "Президент сообщил о том, что принял решение ввести режим жесткой экономии государственных средств для того, чтобы направить их гражданам. Он также заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь", - сообщает пресс-служба главы государства. По словам Токаева, самое главное – это компенсация, и она будет выплачена. Кроме того, тем, кто потерял жилье или нуждается в ремонте, будут выделены средства. "Кто захочет переселиться в квартиры, будем покупать и выдавать квартиры. Кто захочет остаться на месте, но оставаться в опасных местах ни в коем случае нельзя, тем людям мы будем строить типовые дома. Проект таких домов имеется. Эти дома будут строиться в массовом порядке в течение всего лета и до зимы. Я поставил задачу перед правительством, чтобы в наступающие летние месяцы, а также осенью было развернуто строительство и полностью ликвидированы последствия бедствия", - приводит слова Токаева его пресс-служба на встрече с жителями Костанайского района. Ранее Токаев назвал нынешние паводки в Казахстане самыми масштабными за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов объявлен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным казахстанского МЧС, число эвакуированных из опасных паводковых зон с начала марта превысило 113 тысяч человек, из них почти 40 тысяч дети.
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Казахстан ввел жесткий режим экономии госсредств из-за паводков

Токаев ввел режим экономии, чтобы направить средства пострадавшим от паводков

© Фото : UKIMET/TelegramУсиление мер по охране объектов жизнеобеспечения в Западно-Казахстанской области
Усиление мер по охране объектов жизнеобеспечения в Западно-Казахстанской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : UKIMET/Telegram
Усиление мер по охране объектов жизнеобеспечения в Западно-Казахстанской области
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АЛМА-АТА, 16 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении ввести жесткий режим экономии госсредств, чтобы направить их гражданам, пострадавшим во время паводков.
«
"Президент сообщил о том, что принял решение ввести режим жесткой экономии государственных средств для того, чтобы направить их гражданам. Он также заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь", - сообщает пресс-служба главы государства.
По словам Токаева, самое главное – это компенсация, и она будет выплачена. Кроме того, тем, кто потерял жилье или нуждается в ремонте, будут выделены средства.
"Кто захочет переселиться в квартиры, будем покупать и выдавать квартиры. Кто захочет остаться на месте, но оставаться в опасных местах ни в коем случае нельзя, тем людям мы будем строить типовые дома. Проект таких домов имеется. Эти дома будут строиться в массовом порядке в течение всего лета и до зимы. Я поставил задачу перед правительством, чтобы в наступающие летние месяцы, а также осенью было развернуто строительство и полностью ликвидированы последствия бедствия", - приводит слова Токаева его пресс-служба на встрече с жителями Костанайского района.
Ранее Токаев назвал нынешние паводки в Казахстане самыми масштабными за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов объявлен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным казахстанского МЧС, число эвакуированных из опасных паводковых зон с начала марта превысило 113 тысяч человек, из них почти 40 тысяч дети.
Усиление мер по охране объектов жизнеобеспечения в Западно-Казахстанской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
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