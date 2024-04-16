https://ria.ru/20240416/karty-1940300000.html

На Яндекс.Картах пометили пункты временного размещения в Кургане

На Яндекс.Картах пометили пункты временного размещения в Кургане - РИА Новости, 16.04.2024

На Яндекс.Картах пометили пункты временного размещения в Кургане

На Яндекс.Картах отметили местоположение пунктов временного размещения (ПВР) в Кургане, где эвакуированные жители города могут переждать паводок. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T07:20

2024-04-16T07:20

2024-04-16T07:20

происшествия

курган

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 16 апр - РИА Новости. На Яндекс.Картах отметили местоположение пунктов временного размещения (ПВР) в Кургане, где эвакуированные жители города могут переждать паводок. На "Яндекс. Картах" помечено местонахождение 33 ПВР. Например, один из них расположен на улице Васильева, 7, ещё два находятся в районе авто- и железнодорожного вокзалов. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным ГУМЧС, по состоянию на 15 апреля остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов и 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20240416/navodnenie-1940299552.html

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происшествия, курган, курганская область, россия, яндекс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024