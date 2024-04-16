https://ria.ru/20240416/karlson-1940446629.html

Такер Карлсон создал Telegram-канал

Такер Карлсон создал Telegram-канал - РИА Новости, 16.04.2024

Такер Карлсон создал Telegram-канал

Американский журналист Такер Карлсон во вторник опубликовал первый пост в своем новом Telegram-канале Tucker Carlson Network (TCN). РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T19:08

2024-04-16T19:08

2024-04-16T19:10

коннектикут

такер карлсон

в мире

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон во вторник опубликовал первый пост в своем новом Telegram-канале Tucker Carlson Network (TCN). "Добро пожаловать на совершенно новый Telegram-канал TCN, где вы будете получать самые последние новости, закулисные материалы и эксклюзивный контент от Такера Карлсона! Это единственный канал в Telegram, который принадлежит и управляется Tucker Carlson Nerwork. Когда вы подписываетесь на этот канал, вы присоединяетесь к сообществу единомышленников, заинтересованных в правде, неподкупности и честной дискуссии", - говорится в сообщении в Telegram-канале TCN. В следующем посте Telegram-канала опубликовано интервью с журналистом и ведущим радио-шоу Алексом Джонсом от 9 марта с пометкой "вот один из наших лучших материалов, которые вы могли пропустить". Джонс известен как конспиролог, отрицавший в частности, что стрельба в школе "Сэнди-Хук" происходила в действительности. В октябре 2022 года суд в штате Коннектикут обязал Джонса уплатить 965 миллионов долларов родственникам погибших. Позже в ноябре суд добавил к миллиардному штрафу конспиролога в связи с ЧП еще 473 миллионов.

https://ria.ru/20240416/durov-1940382893.html

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коннектикут, такер карлсон, в мире