Такер Карлсон создал Telegram-канал
Такер Карлсон опубликовал первый пост в своем новом Telegram-канале
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон во вторник опубликовал первый пост в своем новом Telegram-канале Tucker Carlson Network (TCN).
"Добро пожаловать на совершенно новый Telegram-канал TCN, где вы будете получать самые последние новости, закулисные материалы и эксклюзивный контент от Такера Карлсона! Это единственный канал в Telegram, который принадлежит и управляется Tucker Carlson Nerwork. Когда вы подписываетесь на этот канал, вы присоединяетесь к сообществу единомышленников, заинтересованных в правде, неподкупности и честной дискуссии", - говорится в сообщении в Telegram-канале TCN.
В следующем посте Telegram-канала опубликовано интервью с журналистом и ведущим радио-шоу Алексом Джонсом от 9 марта с пометкой "вот один из наших лучших материалов, которые вы могли пропустить".
Джонс известен как конспиролог, отрицавший в частности, что стрельба в школе "Сэнди-Хук" происходила в действительности. В октябре 2022 года суд в штате Коннектикут обязал Джонса уплатить 965 миллионов долларов родственникам погибших. Позже в ноябре суд добавил к миллиардному штрафу конспиролога в связи с ЧП еще 473 миллионов.
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