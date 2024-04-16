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Цены на какао-бобы в мире вдвое превысили рекорд 1977 года - РИА Новости, 16.04.2024
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15:35 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/kakao-1940397874.html
Цены на какао-бобы в мире вдвое превысили рекорд 1977 года
Цены на какао-бобы в мире вдвое превысили рекорд 1977 года - РИА Новости, 16.04.2024
Цены на какао-бобы в мире вдвое превысили рекорд 1977 года
Биржевая стоимость какао-бобов в мире достигла нового пика – 11 тысяч долларов за тонну, что вдвое больше рекорда 1977 года, следует из данных ICE Futures. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:35
2024-04-16T15:35
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Биржевая стоимость какао-бобов в мире достигла нового пика – 11 тысяч долларов за тонну, что вдвое больше рекорда 1977 года, следует из данных ICE Futures. В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года выросла до 5 тысяч долларов, а уже менее чем через неделю цены достигли 5,5 тысячи долларов за тонну, превысив рекорд 47-летней давности. В середине марта цены увеличились с конца прошлого года ровно в 2 раза, а к концу марта впервые в истории достигли 10 тысяч долларов. По итогам торгов понедельника стоимость майских фьючерсов на поставку какао-бобов впервые превысила 11 тысяч долларов за тонну - это вдвое больше, чем рекорд 1977 года. На эту сумму можно приобрести, например, 10 квадратных метров жилья в среднем по России, 143 грамма золота, 3 357 акций Сбербанка или 18,7 тысячи литров бензина. В ходе торгов во вторник цена достигла 11 068 долларов, но затем опустилась до 10 894 долларов. Международная организация по какао в январе сообщала, что дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся уже два года, сохранится и в 2024 году, при этом сложности с судоходством в Красном море поддержат сложившийся тренд на удорожание этого сырья. Другим широко распространенным объяснением для такого скачка цен эксперты считают засуху в Западной Африке. При этом, как говорила в конце марта РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, предыдущие годы в Африке тоже были неурожайными, однако не приводили к такому сильному всплеску цен. По ее словам, на цены может действовать новое регулирование ЕС о защите лесов, которое усложнит импорт продукции из стран, где происходит их вырубка, поэтому трейдеры сейчас пытаются покупать какао-бобы впрок, еще по старым правилам.
https://ria.ru/20240209/kakao-boby-1926452744.html
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экономика, цены на нефть, россия, красное море, западная африка, сбербанк россии, бкс мир инвестиций, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Россия, Красное море, Западная Африка, Сбербанк России, БКС Мир инвестиций, Евросоюз
Цены на какао-бобы в мире вдвое превысили рекорд 1977 года

ICE Futures: стоимость какао-бобов в мире достигла 11 тысяч долларов за тонну

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкКакао-бобы и какао-крупка
Какао-бобы и какао-крупка - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Какао-бобы и какао-крупка . Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Биржевая стоимость какао-бобов в мире достигла нового пика – 11 тысяч долларов за тонну, что вдвое больше рекорда 1977 года, следует из данных ICE Futures.
В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года выросла до 5 тысяч долларов, а уже менее чем через неделю цены достигли 5,5 тысячи долларов за тонну, превысив рекорд 47-летней давности. В середине марта цены увеличились с конца прошлого года ровно в 2 раза, а к концу марта впервые в истории достигли 10 тысяч долларов.
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Дефицит какао-бобов в мире впервые подтолкнул цены на них
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По итогам торгов понедельника стоимость майских фьючерсов на поставку какао-бобов впервые превысила 11 тысяч долларов за тонну - это вдвое больше, чем рекорд 1977 года. На эту сумму можно приобрести, например, 10 квадратных метров жилья в среднем по России, 143 грамма золота, 3 357 акций Сбербанка или 18,7 тысячи литров бензина. В ходе торгов во вторник цена достигла 11 068 долларов, но затем опустилась до 10 894 долларов.
Международная организация по какао в январе сообщала, что дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся уже два года, сохранится и в 2024 году, при этом сложности с судоходством в Красном море поддержат сложившийся тренд на удорожание этого сырья. Другим широко распространенным объяснением для такого скачка цен эксперты считают засуху в Западной Африке.
При этом, как говорила в конце марта РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, предыдущие годы в Африке тоже были неурожайными, однако не приводили к такому сильному всплеску цен. По ее словам, на цены может действовать новое регулирование ЕС о защите лесов, которое усложнит импорт продукции из стран, где происходит их вырубка, поэтому трейдеры сейчас пытаются покупать какао-бобы впрок, еще по старым правилам.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияКрасное мореЗападная АфрикаСбербанк РоссииБКС Мир инвестицийЕвросоюз
 
 
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