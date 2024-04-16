https://ria.ru/20240416/kadyrov-1940371663.html

Кадыров назвал переломный момент в жизни Чечни

Кадыров назвал переломный момент в жизни Чечни - РИА Новости, 16.04.2024

Кадыров назвал переломный момент в жизни Чечни

Отмена режима контртеррористической операции (КТО) на территории Чечни в 2009 году стала переломным моментом в жизни республики, заявил глава региона Рамзан... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:08

2024-04-16T14:08

2024-04-16T14:12

общество

россия

рамзан кадыров

владимир путин

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 16 апр - РИА Новости. Отмена режима контртеррористической операции (КТО) на территории Чечни в 2009 году стала переломным моментом в жизни республики, заявил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Чеченская Республика отмечает один из самых знаменательных и судьбоносных праздников в истории нашего народа - День мира. 15 лет назад - 16 апреля 2009 года - был отменён режим контртеррористической операции на территории ЧР. Решение высшего руководства России об отмене режима КТО стало переломным моментом в жизни республики", — написал Кадыров. После отмены КТО в Чечне начался строительный бум, все взрослое население включилось в созидательную работу, возрождали не только дома и учреждения, из руин поднимали промышленность и сельское хозяйство, понемногу развивали туризм, вспомнил глава региона. "Самое главное – Чеченская Республика является единственным регионом в мире, где окончательно побежден терроризм. Это огромная заслуга нашего национального лидера президента РФ Владимира Путина, первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и тех, кто, не раздумывая, последовал за ним. Ценой своей жизни Ахмат-Хаджи установил долгожданный мир на чеченской земле", — написал Кадыров. В 2009 году директор ФСБ Александр Бортников по поручению президента РФ отменил приказ 1999 года, объявляющий территорию Чечни зоной проведения КТО.

https://ria.ru/20240101/gorod-1919394073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, рамзан кадыров, владимир путин, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чеченская республика (чечня)