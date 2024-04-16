Кадыров назвал переломный момент в жизни Чечни
Кадыров: отмена режима КТО в 2009 году стала переломным моментом в жизни Чечни
День мира в Грозном. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 16 апр - РИА Новости. Отмена режима контртеррористической операции (КТО) на территории Чечни в 2009 году стала переломным моментом в жизни республики, заявил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
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"Чеченская Республика отмечает один из самых знаменательных и судьбоносных праздников в истории нашего народа - День мира. 15 лет назад - 16 апреля 2009 года - был отменён режим контртеррористической операции на территории ЧР. Решение высшего руководства России об отмене режима КТО стало переломным моментом в жизни республики", — написал Кадыров.
После отмены КТО в Чечне начался строительный бум, все взрослое население включилось в созидательную работу, возрождали не только дома и учреждения, из руин поднимали промышленность и сельское хозяйство, понемногу развивали туризм, вспомнил глава региона.
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"Самое главное – Чеченская Республика является единственным регионом в мире, где окончательно побежден терроризм. Это огромная заслуга нашего национального лидера президента РФ Владимира Путина, первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и тех, кто, не раздумывая, последовал за ним. Ценой своей жизни Ахмат-Хаджи установил долгожданный мир на чеченской земле", — написал Кадыров.
В 2009 году директор ФСБ Александр Бортников по поручению президента РФ отменил приказ 1999 года, объявляющий территорию Чечни зоной проведения КТО.
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