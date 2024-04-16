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Кадыров назвал переломный момент в жизни Чечни - РИА Новости, 16.04.2024
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14:08 16.04.2024 (обновлено: 14:12 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/kadyrov-1940371663.html
Кадыров назвал переломный момент в жизни Чечни
Кадыров назвал переломный момент в жизни Чечни - РИА Новости, 16.04.2024
Кадыров назвал переломный момент в жизни Чечни
Отмена режима контртеррористической операции (КТО) на территории Чечни в 2009 году стала переломным моментом в жизни республики, заявил глава региона Рамзан... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:08
2024-04-16T14:12
общество
россия
рамзан кадыров
владимир путин
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 16 апр - РИА Новости. Отмена режима контртеррористической операции (КТО) на территории Чечни в 2009 году стала переломным моментом в жизни республики, заявил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Чеченская Республика отмечает один из самых знаменательных и судьбоносных праздников в истории нашего народа - День мира. 15 лет назад - 16 апреля 2009 года - был отменён режим контртеррористической операции на территории ЧР. Решение высшего руководства России об отмене режима КТО стало переломным моментом в жизни республики", — написал Кадыров. После отмены КТО в Чечне начался строительный бум, все взрослое население включилось в созидательную работу, возрождали не только дома и учреждения, из руин поднимали промышленность и сельское хозяйство, понемногу развивали туризм, вспомнил глава региона. "Самое главное – Чеченская Республика является единственным регионом в мире, где окончательно побежден терроризм. Это огромная заслуга нашего национального лидера президента РФ Владимира Путина, первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и тех, кто, не раздумывая, последовал за ним. Ценой своей жизни Ахмат-Хаджи установил долгожданный мир на чеченской земле", — написал Кадыров. В 2009 году директор ФСБ Александр Бортников по поручению президента РФ отменил приказ 1999 года, объявляющий территорию Чечни зоной проведения КТО.
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общество, россия, рамзан кадыров, владимир путин, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чеченская республика (чечня)
Общество, Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Чеченская республика (Чечня)
Кадыров назвал переломный момент в жизни Чечни

Кадыров: отмена режима КТО в 2009 году стала переломным моментом в жизни Чечни

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкДень мира в Грозном
День мира в Грозном - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
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ГРОЗНЫЙ, 16 апр - РИА Новости. Отмена режима контртеррористической операции (КТО) на территории Чечни в 2009 году стала переломным моментом в жизни республики, заявил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
«
"Чеченская Республика отмечает один из самых знаменательных и судьбоносных праздников в истории нашего народа - День мира. 15 лет назад - 16 апреля 2009 года - был отменён режим контртеррористической операции на территории ЧР. Решение высшего руководства России об отмене режима КТО стало переломным моментом в жизни республики", — написал Кадыров.
После отмены КТО в Чечне начался строительный бум, все взрослое население включилось в созидательную работу, возрождали не только дома и учреждения, из руин поднимали промышленность и сельское хозяйство, понемногу развивали туризм, вспомнил глава региона.
«
"Самое главное – Чеченская Республика является единственным регионом в мире, где окончательно побежден терроризм. Это огромная заслуга нашего национального лидера президента РФ Владимира Путина, первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и тех, кто, не раздумывая, последовал за ним. Ценой своей жизни Ахмат-Хаджи установил долгожданный мир на чеченской земле", — написал Кадыров.
В 2009 году директор ФСБ Александр Бортников по поручению президента РФ отменил приказ 1999 года, объявляющий территорию Чечни зоной проведения КТО.
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ОбществоРоссияРамзан КадыровВладимир ПутинАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Чеченская республика (Чечня)
 
 
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