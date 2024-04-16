https://ria.ru/20240416/kadry-1940379642.html
Директор НИИ Склифосовского рассказал о текучке кадров
Директор НИИ Склифосовского рассказал о текучке кадров - РИА Новости, 16.04.2024
Директор НИИ Склифосовского рассказал о текучке кадров
Текучка кадров в научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского очень небольшая, сообщил директор НИИ Сергей Петриков на брифинге в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:43
2024-04-16T14:43
2024-04-16T14:43
сергей петриков
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Текучка кадров в научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского очень небольшая, сообщил директор НИИ Сергей Петриков на брифинге в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "У нас текучесть кадров очень небольшая, кстати не только среди врачебного персонала, но и среди медицинских сестер", - рассказал Петриков. По его словам, среди врачей, которые работают в институте, порядка 50% тех, кто окончил постдипломное образование непосредственно в институте Склифосовского. "У нас есть ординатура пока по 19 направлениям, сейчас мы вводим еще 20-е направление – трансфузиология. И по этим 19 направлениям обучаются 250-300 ординаторов первого года и примерно столько же второго года", - добавил Петриков.
https://ria.ru/20231019/meditsina-1903761945.html
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сергей петриков, общество
Сергей Петриков, Общество
Директор НИИ Склифосовского рассказал о текучке кадров
Директор НИИ Склифосовского Петриков: текучка кадров в НИИ очень небольшая
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Текучка кадров в научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского очень небольшая, сообщил директор НИИ Сергей Петриков на брифинге в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
«
"У нас текучесть кадров очень небольшая, кстати не только среди врачебного персонала, но и среди медицинских сестер", - рассказал Петриков.
По его словам, среди врачей, которые работают в институте, порядка 50% тех, кто окончил постдипломное образование непосредственно в институте Склифосовского.
"У нас есть ординатура пока по 19 направлениям, сейчас мы вводим еще 20-е направление – трансфузиология. И по этим 19 направлениям обучаются 250-300 ординаторов первого года и примерно столько же второго года", - добавил Петриков.