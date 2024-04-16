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Байден предостерег Нетаньяху от новых ударов по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 16.04.2024
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03:30 16.04.2024 (обновлено: 03:31 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/izrail-1940291370.html
Байден предостерег Нетаньяху от новых ударов по Ирану, пишут СМИ
Байден предостерег Нетаньяху от новых ударов по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 16.04.2024
Байден предостерег Нетаньяху от новых ударов по Ирану, пишут СМИ
Президент США Джо Байден предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от нанесения ответных ударов по Ирану и дал понять, что Вашингтон не станет... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T03:30
2024-04-16T03:31
в мире
иран
обострение ситуации между ираном и израилем
джо байден
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
биньямин нетаньяху
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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от нанесения ответных ударов по Ирану и дал понять, что Вашингтон не станет участвовать в наступательных действиях против Исламской Республики, передает в понедельник телеканал NBC со ссылкой на осведомленные правительственные источники.Согласно его данным, Байден донес до своего ближневосточного союзника, что США "не будут участвовать в каких-либо наступательных действиях против Ирана". Кроме того, Байден в частном порядке заявил, что опасается попыток со стороны Нетаньяху втянуть в США в более широкий конфликт в регионе.Тем не менее, отмечают собеседники, США считают ответ Израиля на недавнее нападение Ирана "неизбежным", но ожидают, что он будет "ограниченным по масштабам".
https://ria.ru/20240416/izrail-1940286426.html
иран
сша
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в мире, иран, обострение ситуации между ираном и израилем, джо байден, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Джо Байден, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Байден предостерег Нетаньяху от новых ударов по Ирану, пишут СМИ

NBC: Байден предостерег Нетаньяху от нанесения новых ударов по Ирану

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Джо Байден возвращается в Белый дом для обсуждения эскалации на Ближнем Востоке. 14 апреля 2024
Президент США Джо Байден возвращается в Белый дом для обсуждения эскалации на Ближнем Востоке. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Джо Байден возвращается в Белый дом для обсуждения эскалации на Ближнем Востоке. 14 апреля 2024. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от нанесения ответных ударов по Ирану и дал понять, что Вашингтон не станет участвовать в наступательных действиях против Исламской Республики, передает в понедельник телеканал NBC со ссылкой на осведомленные правительственные источники.
Согласно его данным, Байден донес до своего ближневосточного союзника, что США "не будут участвовать в каких-либо наступательных действиях против Ирана". Кроме того, Байден в частном порядке заявил, что опасается попыток со стороны Нетаньяху втянуть в США в более широкий конфликт в регионе.
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Израиль не пойдет на усиление напряженности, заявили в Сирии
01:25
Тем не менее, отмечают собеседники, США считают ответ Израиля на недавнее нападение Ирана "неизбежным", но ожидают, что он будет "ограниченным по масштабам".
 
В миреИранОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемДжо БайденСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
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