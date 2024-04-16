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Ивлееву могут оштрафовать за дискредитацию российской армии
Ивлееву могут оштрафовать за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 16.04.2024
Ивлееву могут оштрафовать за дискредитацию российской армии
Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на блогера Анастасию Ивлееву за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:00
2024-04-16T15:00
2024-04-16T16:21
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на блогера Анастасию Ивлееву за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде."Протокол, составленный отделом МВД России по Тверскому району г. Москвы в отношении Ивлеевой Анастасии, зарегистрирован судом 16 апреля", - рассказал собеседник агентства.Дата его рассмотрения пока не назначена.За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, блогеру грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.В суде не уточнили, за что именно составлен протокол.
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происшествия, москва, россия, анастасия ивлеева
Шоубиз, Происшествия, Москва, Россия, Анастасия Ивлеева
Ивлееву могут оштрафовать за дискредитацию российской армии
Суд зарегистрировал протокол на Ивлееву за дискредитацию ВС России
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на блогера Анастасию Ивлееву за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде.
"Протокол, составленный отделом МВД России по Тверскому району г. Москвы в отношении Ивлеевой Анастасии, зарегистрирован судом 16 апреля", - рассказал собеседник агентства.
Дата его рассмотрения пока не назначена.
За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, блогеру грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
В суде не уточнили, за что именно составлен протокол.