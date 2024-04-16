https://ria.ru/20240416/ishim-1940351142.html

В Тюменской области школы Ишима переходят на дистанционное обучение

В Тюменской области школы Ишима переходят на дистанционное обучение - РИА Новости, 16.04.2024

В Тюменской области школы Ишима переходят на дистанционное обучение

Ученики 1-11 классов города Ишима в Тюменской области с 17 апреля переходят на дистанционное обучение, сообщает информцентр правительства региона. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:46

2024-04-16T12:46

2024-04-16T12:46

общество

ишим

тюменская область

казанский район

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ТЮМЕНЬ, 16 апр – РИА Новости. Ученики 1-11 классов города Ишима в Тюменской области с 17 апреля переходят на дистанционное обучение, сообщает информцентр правительства региона. "Школьники города Ишима с 1 по 11 классы с 17 апреля переходят на дистанционное обучение. Согласно приказу от 16.04 2024 №288-од обучение будет организовано с применением дистанционных образовательных технологий", - указано в сообщении со ссылкой на департамент по социальным вопросам администрации города Ишима. Ранее губернатор заявил, что в связи с ухудшением прогноза по паводку на реке Ишим начата срочная эвакуация населения из вероятных зон затопления в городе Ишиме, Ишимском и Казанском районе.

https://ria.ru/20240407/orsk-1938389996.html

ишим

тюменская область

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общество, ишим, тюменская область, казанский район