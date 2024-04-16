Рейтинг@Mail.ru
В Тюменской области школы Ишима переходят на дистанционное обучение - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/ishim-1940351142.html
В Тюменской области школы Ишима переходят на дистанционное обучение
В Тюменской области школы Ишима переходят на дистанционное обучение - РИА Новости, 16.04.2024
В Тюменской области школы Ишима переходят на дистанционное обучение
Ученики 1-11 классов города Ишима в Тюменской области с 17 апреля переходят на дистанционное обучение, сообщает информцентр правительства региона. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:46
2024-04-16T12:46
общество
ишим
тюменская область
казанский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940124492_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_81f64eea677527edcbe8ffa73f4e05f7.jpg
ТЮМЕНЬ, 16 апр – РИА Новости. Ученики 1-11 классов города Ишима в Тюменской области с 17 апреля переходят на дистанционное обучение, сообщает информцентр правительства региона. "Школьники города Ишима с 1 по 11 классы с 17 апреля переходят на дистанционное обучение. Согласно приказу от 16.04 2024 №288-од обучение будет организовано с применением дистанционных образовательных технологий", - указано в сообщении со ссылкой на департамент по социальным вопросам администрации города Ишима. Ранее губернатор заявил, что в связи с ухудшением прогноза по паводку на реке Ишим начата срочная эвакуация населения из вероятных зон затопления в городе Ишиме, Ишимском и Казанском районе.
https://ria.ru/20240407/orsk-1938389996.html
ишим
тюменская область
казанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940124492_126:0:1146:765_1920x0_80_0_0_274161b6d0927edc13e751466be60157.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ишим, тюменская область, казанский район
Общество, Ишим, Тюменская область, Казанский район
В Тюменской области школы Ишима переходят на дистанционное обучение

Школьники города Ишим с 17 апреля переходят на дистанционное обучение

© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/TelegramРека Ишим в Казанском районе Тюменской области
Река Ишим в Казанском районе Тюменской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/Telegram
Река Ишим в Казанском районе Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 16 апр – РИА Новости. Ученики 1-11 классов города Ишима в Тюменской области с 17 апреля переходят на дистанционное обучение, сообщает информцентр правительства региона.
«
"Школьники города Ишима с 1 по 11 классы с 17 апреля переходят на дистанционное обучение. Согласно приказу от 16.04 2024 №288-од обучение будет организовано с применением дистанционных образовательных технологий", - указано в сообщении со ссылкой на департамент по социальным вопросам администрации города Ишима.
Ранее губернатор заявил, что в связи с ухудшением прогноза по паводку на реке Ишим начата срочная эвакуация населения из вероятных зон затопления в городе Ишиме, Ишимском и Казанском районе.
Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске. 7 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Школы в подтопленном Орске перевели на дистанционное обучение
7 апреля, 14:11
 
ОбществоИшимТюменская областьКазанский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала