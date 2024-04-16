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Раиси в разговоре с Путиным назвал действия против Израиля вынужденными - РИА Новости, 16.04.2024
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15:52 16.04.2024 (обновлено: 15:55 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/iran-1940404318.html
Раиси в разговоре с Путиным назвал действия против Израиля вынужденными
Раиси в разговоре с Путиным назвал действия против Израиля вынужденными - РИА Новости, 16.04.2024
Раиси в разговоре с Путиным назвал действия против Израиля вынужденными
Президент Ирана Эбрахим Раиси в разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер,... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:52
2024-04-16T15:55
иран
россия
тегеран (город)
владимир путин
обострение ситуации между ираном и израилем
в мире
израиль
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси в разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер, подчеркнул незаинтересованность в дальнейшей эскалации, сообщает пресс-служба Кремля. "В свою очередь Эбрахим Раиси отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер. При этом он подчеркнул незаинтересованность Тегерана в дальнейшей эскалации напряженности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html
иран
россия
тегеран (город)
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иран, россия, тегеран (город), владимир путин, обострение ситуации между ираном и израилем, в мире, израиль
Иран, Россия, Тегеран (город), Владимир Путин, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, В мире, Израиль
Раиси в разговоре с Путиным назвал действия против Израиля вынужденными

Раиси: действия против Израиля были вынужденными и носили ограниченный характер

© AP Photo / Iranian Presidency Office Президент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Iranian Presidency Office
Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси в разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер, подчеркнул незаинтересованность в дальнейшей эскалации, сообщает пресс-служба Кремля.
"В свою очередь Эбрахим Раиси отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер. При этом он подчеркнул незаинтересованность Тегерана в дальнейшей эскалации напряженности", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ
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