https://ria.ru/20240416/iran-1940404318.html
Раиси в разговоре с Путиным назвал действия против Израиля вынужденными
Раиси в разговоре с Путиным назвал действия против Израиля вынужденными - РИА Новости, 16.04.2024
Раиси в разговоре с Путиным назвал действия против Израиля вынужденными
Президент Ирана Эбрахим Раиси в разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер,... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:52
2024-04-16T15:52
2024-04-16T15:55
иран
россия
тегеран (город)
владимир путин
обострение ситуации между ираном и израилем
в мире
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749969134_0:0:2449:1378_1920x0_80_0_0_61f187249a64511862054e485beedd08.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси в разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер, подчеркнул незаинтересованность в дальнейшей эскалации, сообщает пресс-служба Кремля. "В свою очередь Эбрахим Раиси отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер. При этом он подчеркнул незаинтересованность Тегерана в дальнейшей эскалации напряженности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html
иран
россия
тегеран (город)
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749969134_108:0:2449:1756_1920x0_80_0_0_eb5cec1cc0c44b2869ce0b03b2b5b949.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, тегеран (город), владимир путин, обострение ситуации между ираном и израилем, в мире, израиль
Иран, Россия, Тегеран (город), Владимир Путин, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, В мире, Израиль
Раиси в разговоре с Путиным назвал действия против Израиля вынужденными
Раиси: действия против Израиля были вынужденными и носили ограниченный характер