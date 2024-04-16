https://ria.ru/20240416/iran-1940404318.html

Раиси в разговоре с Путиным назвал действия против Израиля вынужденными

Раиси в разговоре с Путиным назвал действия против Израиля вынужденными - РИА Новости, 16.04.2024

Раиси в разговоре с Путиным назвал действия против Израиля вынужденными

Президент Ирана Эбрахим Раиси в разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер,... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:52

2024-04-16T15:52

2024-04-16T15:55

иран

россия

тегеран (город)

владимир путин

обострение ситуации между ираном и израилем

в мире

израиль

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси в разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер, подчеркнул незаинтересованность в дальнейшей эскалации, сообщает пресс-служба Кремля. "В свою очередь Эбрахим Раиси отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер. При этом он подчеркнул незаинтересованность Тегерана в дальнейшей эскалации напряженности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html

иран

россия

тегеран (город)

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иран, россия, тегеран (город), владимир путин, обострение ситуации между ираном и израилем, в мире, израиль