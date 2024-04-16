https://ria.ru/20240416/iran-1940314033.html

Иран пообещал посольству дать доступ к россиянину с задержанного судна

Иран пообещал посольству дать доступ к россиянину с задержанного судна - РИА Новости, 16.04.2024

Иран пообещал посольству дать доступ к россиянину с задержанного судна

Иран обещал в ближайшее время обеспечить российской стороне доступ к гражданину России Т.С. Колчанову, моряку, находящемуся на задержанном Тегераном в субботу... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T09:57

2024-04-16T09:57

2024-04-16T10:16

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обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕГЕРАН, 16 апр – РИА Новости. Иран обещал в ближайшее время обеспечить российской стороне доступ к гражданину России Т.С. Колчанову, моряку, находящемуся на задержанном Тегераном в субботу судне "Aries", сообщает посольство РФ в Иране в официальном Telegram-канале."Согласно информации официальных властей Ирана морское судно "Aries", на котором находится российский гражданин Т.С.Колчанов, перемещено в порт Бендер-Аббас. Иранская сторона обещала в ближайшее время обеспечить доступ к нашему гражданину", - говорится в сообщении российского посольства в Тегеране.Диппредставительство России в Иране уточняет, что моряку была предоставлена возможность поговорить по телефону с семьей, и подчеркивает, что сотрудники посольства лично посетят его, как только Иран предоставит к нему доступ.Иранские СМИ сообщили в субботу, что подразделения КСИР захватили в водах Ормузского пролива грузовое судно, шедшее под флагом Португалии. По данным информационного агентства IRNA, контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР путем проведения операции и эвакуации личного состава на палубе корабля. Представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон утверждала, что экипаж судна состоит из граждан Индии, Филиппин, Пакистана, России и Эстонии.Как заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, израильское грузовое судно MCS Aries было задержано из-за нарушения им морского права. "Если на корабле есть пакистанец, мы освободим его после завершения юридических формальностей, учитывая братские связи (двух стран)", - сказал посол телеканалу Geo TV.Ранее телеканал с ссылкой на источники сообщил, что в команде судна есть два гражданина Пакистана, а МИД Пакистана уже обсудил их освобождение с иранскими властями.

https://ria.ru/20240413/izrail-1939804471.html

https://ria.ru/20240414/sudno-1939936911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, россия, тегеран (город), пакистан, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем