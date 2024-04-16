https://ria.ru/20240416/ipoteka-1940319857.html

ФАС возбудила дело против Альфа-банка

ФАС возбудила дело против Альфа-банка - РИА Новости, 16.04.2024

ФАС возбудила дело против Альфа-банка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе ипотеки, сообщило ведомство на сайте. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T10:18

2024-04-16T10:18

2024-04-16T10:19

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

альфа-банк

ипотека

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе ипотеки, сообщило ведомство на сайте. "ФАС возбудила дело в отношении АО "Альфа-Банк". Служба выявила в действиях банка признаки нарушения закона о рекламе. Банк не указывал в рекламе существенные условия, которые влияют на стоимость кредита", - сказано в сообщении. Указывается, что в службу обратился гражданин с претензиями к рекламе Альфа-банка, которая распространялась на радио. В рекламе утверждалось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, а лимит при покупке квартиры в новостройке - до 30 миллионов рублей. Однако другие существенные условия, такие как срок, рамки процентной ставки и наличие первоначального взноса, не были указаны, отмечается в сообщении. "Кроме того, в рекламе сообщалось о том, что продукт "Альфа-банка" - это "лучшая ипотека в России" без указания объективных критериев сравнения услуги", - добавили в ФАС. По мнению службы, такие действия кредитной организации могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе. "ФАС России оценит рекламу АО "Альфа-Банк" на предмет нарушения рекламного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф", - добавили в ведомстве. Ранее служба возбудила в отношении банка дела за нарушения в рекламе программы лояльности, кредита, кредитной и дебетовой карт, а также за указание в рекламе недостоверных сведений о комиссии за эквайринг.

https://ria.ru/20240227/delo-1929711445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), альфа-банк, ипотека