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ФАС возбудила дело против Альфа-банка - РИА Новости, 16.04.2024
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10:18 16.04.2024 (обновлено: 10:19 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/ipoteka-1940319857.html
ФАС возбудила дело против Альфа-банка
ФАС возбудила дело против Альфа-банка - РИА Новости, 16.04.2024
ФАС возбудила дело против Альфа-банка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе ипотеки, сообщило ведомство на сайте. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T10:18
2024-04-16T10:19
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
альфа-банк
ипотека
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе ипотеки, сообщило ведомство на сайте. "ФАС возбудила дело в отношении АО "Альфа-Банк". Служба выявила в действиях банка признаки нарушения закона о рекламе. Банк не указывал в рекламе существенные условия, которые влияют на стоимость кредита", - сказано в сообщении. Указывается, что в службу обратился гражданин с претензиями к рекламе Альфа-банка, которая распространялась на радио. В рекламе утверждалось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, а лимит при покупке квартиры в новостройке - до 30 миллионов рублей. Однако другие существенные условия, такие как срок, рамки процентной ставки и наличие первоначального взноса, не были указаны, отмечается в сообщении. "Кроме того, в рекламе сообщалось о том, что продукт "Альфа-банка" - это "лучшая ипотека в России" без указания объективных критериев сравнения услуги", - добавили в ФАС. По мнению службы, такие действия кредитной организации могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе. "ФАС России оценит рекламу АО "Альфа-Банк" на предмет нарушения рекламного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф", - добавили в ведомстве. Ранее служба возбудила в отношении банка дела за нарушения в рекламе программы лояльности, кредита, кредитной и дебетовой карт, а также за указание в рекламе недостоверных сведений о комиссии за эквайринг.
https://ria.ru/20240227/delo-1929711445.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), альфа-банк, ипотека
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Альфа-банк, Ипотека
ФАС возбудила дело против Альфа-банка

ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушений в рекламе ипотеки

© Фото : Пресс-служба Альфа-БанкаЛоготип банка "Альфа-банк"
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Пресс-служба Альфа-Банка
Логотип банка "Альфа-банк". Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе ипотеки, сообщило ведомство на сайте.
"ФАС возбудила дело в отношении АО "Альфа-Банк". Служба выявила в действиях банка признаки нарушения закона о рекламе. Банк не указывал в рекламе существенные условия, которые влияют на стоимость кредита", - сказано в сообщении.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
ФАС возбудила дело против Сбербанка
27 февраля, 10:38
Указывается, что в службу обратился гражданин с претензиями к рекламе Альфа-банка, которая распространялась на радио. В рекламе утверждалось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, а лимит при покупке квартиры в новостройке - до 30 миллионов рублей. Однако другие существенные условия, такие как срок, рамки процентной ставки и наличие первоначального взноса, не были указаны, отмечается в сообщении.
"Кроме того, в рекламе сообщалось о том, что продукт "Альфа-банка" - это "лучшая ипотека в России" без указания объективных критериев сравнения услуги", - добавили в ФАС.
По мнению службы, такие действия кредитной организации могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе. "ФАС России оценит рекламу АО "Альфа-Банк" на предмет нарушения рекламного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф", - добавили в ведомстве.
Ранее служба возбудила в отношении банка дела за нарушения в рекламе программы лояльности, кредита, кредитной и дебетовой карт, а также за указание в рекламе недостоверных сведений о комиссии за эквайринг.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Альфа-банкИпотека
 
 
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