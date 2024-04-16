https://ria.ru/20240416/ingushetiya-1940337041.html

В Ингушетии в доме у местного жителя нашли гранатомет

В Ингушетии в доме у местного жителя нашли гранатомет - РИА Новости, 16.04.2024

В Ингушетии в доме у местного жителя нашли гранатомет

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали жителя Назрановского района республики, в доме которого обнаружили гранатомет, сообщило региональное... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:44

2024-04-16T11:44

2024-04-16T11:44

происшествия

россия

назрановский район

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 16 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали жителя Назрановского района республики, в доме которого обнаружили гранатомет, сообщило региональное МВД в Telegram-канале. "Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии совместно с коллегами из УФСБ России по Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли в домовладении жителя селения Экажево, как установлено экспертом, ручной противотанковый гранатомет и боеприпас разрывного действия кустарного производства, на поверхности которого обнаружены отпечатки пальцев хозяина дома", - говорится в сообщении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ, санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

https://ria.ru/20240403/snaryad-1937523165.html

россия

назрановский район

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, назрановский район, республика ингушетия