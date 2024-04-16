Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии в доме у местного жителя нашли гранатомет - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/ingushetiya-1940337041.html
В Ингушетии в доме у местного жителя нашли гранатомет
В Ингушетии в доме у местного жителя нашли гранатомет - РИА Новости, 16.04.2024
В Ингушетии в доме у местного жителя нашли гранатомет
Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали жителя Назрановского района республики, в доме которого обнаружили гранатомет, сообщило региональное... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:44
2024-04-16T11:44
происшествия
россия
назрановский район
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
НАЛЬЧИК, 16 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали жителя Назрановского района республики, в доме которого обнаружили гранатомет, сообщило региональное МВД в Telegram-канале. "Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии совместно с коллегами из УФСБ России по Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли в домовладении жителя селения Экажево, как установлено экспертом, ручной противотанковый гранатомет и боеприпас разрывного действия кустарного производства, на поверхности которого обнаружены отпечатки пальцев хозяина дома", - говорится в сообщении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ, санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
https://ria.ru/20240403/snaryad-1937523165.html
россия
назрановский район
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, назрановский район, республика ингушетия
Происшествия, Россия, Назрановский район, Республика Ингушетия
В Ингушетии в доме у местного жителя нашли гранатомет

В Ингушетии задержали жителя села Экажево, в чьем доме нашли ручной гранатомет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 16 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали жителя Назрановского района республики, в доме которого обнаружили гранатомет, сообщило региональное МВД в Telegram-канале.
"Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии совместно с коллегами из УФСБ России по Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли в домовладении жителя селения Экажево, как установлено экспертом, ручной противотанковый гранатомет и боеприпас разрывного действия кустарного производства, на поверхности которого обнаружены отпечатки пальцев хозяина дома", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ, санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В Москве нашли снаряд от противотанкового гранатомета
3 апреля, 11:11
 
ПроисшествияРоссияНазрановский районРеспублика Ингушетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала