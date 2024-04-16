В Ингушетии в доме у местного жителя нашли гранатомет
В Ингушетии задержали жителя села Экажево, в чьем доме нашли ручной гранатомет
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 16 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали жителя Назрановского района республики, в доме которого обнаружили гранатомет, сообщило региональное МВД в Telegram-канале.
"Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии совместно с коллегами из УФСБ России по Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли в домовладении жителя селения Экажево, как установлено экспертом, ручной противотанковый гранатомет и боеприпас разрывного действия кустарного производства, на поверхности которого обнаружены отпечатки пальцев хозяина дома", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ, санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
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