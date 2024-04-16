https://ria.ru/20240416/infrastruktura-1940302710.html
В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры
В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 16.04.2024
В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил во вторник в Telegram-канале о повреждении... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T08:16
2024-04-16T08:16
2024-04-16T08:23
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил во вторник в Telegram-канале о повреждении нескольких объектов критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. "Были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры", - написал Прокудин. О каких именно объектах идет речь, Прокудин не уточнил. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры
Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении объектов инфраструктуры