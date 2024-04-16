https://ria.ru/20240416/impichmenta-1940477072.html

В США начали процедуру импичмента министра внутренней безопасности

В США начали процедуру импичмента министра внутренней безопасности - РИА Новости, 16.04.2024

В США начали процедуру импичмента министра внутренней безопасности

Палата представителей США передала статьи импичмента главы министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса в сенат, где должен пройти суд над... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T23:24

2024-04-16T23:24

2024-04-16T23:24

в мире

сша

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927236335_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83bc39f0896fd78676188f4f172fb19e.jpg

ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Палата представителей США передала статьи импичмента главы министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса в сенат, где должен пройти суд над чиновником, ответственным за миграционную политику в администрации Джо Байдена. Ожидается, что американский сенат, контролируемый демократами, быстро оправдает министра или даже отклонит обвинения без проведения процесса. Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, в феврале со второй попытки проголосовала за импичмент Майоркаса, обвинив его в рекордном наплыве нелегальных иммигрантов через плохо защищенную южную границу страны. Процедура отводит сенаторам роль присяжных, а обвинение будут представлять "менеджеры импичмента" - делегированные в сенат конгрессмены.

https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден