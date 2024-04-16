https://ria.ru/20240416/impichmenta-1940477072.html
В США начали процедуру импичмента министра внутренней безопасности
В США начали процедуру импичмента министра внутренней безопасности - РИА Новости, 16.04.2024
В США начали процедуру импичмента министра внутренней безопасности
Палата представителей США передала статьи импичмента главы министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса в сенат, где должен пройти суд над... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T23:24
2024-04-16T23:24
2024-04-16T23:24
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Палата представителей США передала статьи импичмента главы министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса в сенат, где должен пройти суд над чиновником, ответственным за миграционную политику в администрации Джо Байдена. Ожидается, что американский сенат, контролируемый демократами, быстро оправдает министра или даже отклонит обвинения без проведения процесса. Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, в феврале со второй попытки проголосовала за импичмент Майоркаса, обвинив его в рекордном наплыве нелегальных иммигрантов через плохо защищенную южную границу страны. Процедура отводит сенаторам роль присяжных, а обвинение будут представлять "менеджеры импичмента" - делегированные в сенат конгрессмены.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
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в мире, сша, джо байден
В США начали процедуру импичмента министра внутренней безопасности
В США начали процедуру импичмента министра внутренней безопасности Майоркаса
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Палата представителей США передала статьи импичмента главы министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса в сенат, где должен пройти суд над чиновником, ответственным за миграционную политику в администрации Джо Байдена.
Ожидается, что американский сенат, контролируемый демократами, быстро оправдает министра или даже отклонит обвинения без проведения процесса.
Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, в феврале со второй попытки проголосовала за импичмент Майоркаса, обвинив его в рекордном наплыве нелегальных иммигрантов через плохо защищенную южную границу страны.
Процедура отводит сенаторам роль присяжных, а обвинение будут представлять "менеджеры импичмента" - делегированные в сенат конгрессмены.