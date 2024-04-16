В Госдепе ответили на вопрос о планах Израиля ответить на удары Ирана
Госдеп: Израиль не делился с США планами, как ответить на удары Ирана
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Израиль не делился с США планами, каким образом еврейское государство собирается ответить на удары Ирана, произошедшие в минувшие выходные, сообщил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.
В ходе брифинга для журналистов у представителя госдепартамента спросили, сообщил ли Израиль США, какие шаги планирует предпринять в ответ на атаку Ирана.
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"Они не сообщили", - ответил Миллер.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
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