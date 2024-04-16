https://ria.ru/20240416/gonduras-1940474567.html

Гондурас отзывает из Эквадора поверенную в делах для консультаций

Гондурас отзывает из Эквадора поверенную в делах для консультаций - РИА Новости, 16.04.2024

Гондурас отзывает из Эквадора поверенную в делах для консультаций

Правительство Гондураса после саммита Сообщества Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) о нарушении международных норм со стороны Эквадора отзывает из... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T22:51

2024-04-16T22:51

2024-04-16T23:00

эквадор

мексика

кито

сиомара кастро

андрес мануэль лопес обрадор

николас мадуро

оон

селак

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МЕХИКО, 16 апр - РИА Новости. Правительство Гондураса после саммита Сообщества Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) о нарушении международных норм со стороны Эквадора отзывает из этой страны для консультаций свою поверенную в делах и намерено поддержать иск Мексики в Международном суде ООН, сообщил глава МИД Энрике Рейна. "Мы отзываем в Тегусигальпу для консультаций нашу поверенную в делах в Эквадоре. Аналогичным образом, мы предпримем необходимые шаги для поддержки действий Мексики в ООН и Международном суде", - написал Рейна в своем блоге в соцсети Х. По словам министра, соответствующее распоряжение президент Сиомара Кастро дала после обмена мнениями на саммите СЕЛАК, где обсуждали нарушение международного права со стороны Эквадора, правительство которого взяло штурмом посольство Мексики в Кито. Полиция Эквадора в ночь на 6 апреля силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Он укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика. Полиция Эквадора, как сообщил МИД Мексики, въехала на территорию дипмиссии на двух бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика в ту же ночь разорвала дипломатические отношения с Эквадором. Власти Мексики 11 апреля обратились в Международный суд ООН с жалобой на действия властей Эквадора, требуют исключить эту страну из состава ООН и установить прецедент, согласно которому исключение стран будет возможно в обход права вето участников Совета безопасности. На саммите СЕЛАК, который прошел в формате видеоконференции во вторник, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал членов организации поддержать иск, который правительство его страны направило в Международный суд ООН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе своего выступления распорядился закрыть венесуэльские посольство и консульства в Эквадоре и отозвать дипломатический персонал до тех пор, пока в стране не будет явным образом восстановлено международное право, а также заявил о поддержке предложения исключить Эквадор из состава ООН до урегулирования ситуации.

https://ria.ru/20240416/velikobritaniya-1940169145.html

https://ria.ru/20240406/meksika-1938208501.html

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кито

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