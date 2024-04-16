Гондурас отзывает из Эквадора поверенную в делах для консультаций
Гондурас отзовет из Эквадора поверенную в делах и поддержит иск Мексики
© Pixabay / DEZALBКито, Эквадор
© Pixabay / DEZALB
Кито, Эквадор. Архивное фото
МЕХИКО, 16 апр - РИА Новости. Правительство Гондураса после саммита Сообщества Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) о нарушении международных норм со стороны Эквадора отзывает из этой страны для консультаций свою поверенную в делах и намерено поддержать иск Мексики в Международном суде ООН, сообщил глава МИД Энрике Рейна.
"Мы отзываем в Тегусигальпу для консультаций нашу поверенную в делах в Эквадоре. Аналогичным образом, мы предпримем необходимые шаги для поддержки действий Мексики в ООН и Международном суде", - написал Рейна в своем блоге в соцсети Х.
По словам министра, соответствующее распоряжение президент Сиомара Кастро дала после обмена мнениями на саммите СЕЛАК, где обсуждали нарушение международного права со стороны Эквадора, правительство которого взяло штурмом посольство Мексики в Кито.
Полиция Эквадора в ночь на 6 апреля силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Он укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика. Полиция Эквадора, как сообщил МИД Мексики, въехала на территорию дипмиссии на двух бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика в ту же ночь разорвала дипломатические отношения с Эквадором.
Власти Мексики 11 апреля обратились в Международный суд ООН с жалобой на действия властей Эквадора, требуют исключить эту страну из состава ООН и установить прецедент, согласно которому исключение стран будет возможно в обход права вето участников Совета безопасности.
На саммите СЕЛАК, который прошел в формате видеоконференции во вторник, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал членов организации поддержать иск, который правительство его страны направило в Международный суд ООН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе своего выступления распорядился закрыть венесуэльские посольство и консульства в Эквадоре и отозвать дипломатический персонал до тех пор, пока в стране не будет явным образом восстановлено международное право, а также заявил о поддержке предложения исключить Эквадор из состава ООН до урегулирования ситуации.
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