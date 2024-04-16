https://ria.ru/20240416/geroi-1940283176.html

В РВИО рассказали, за что чаще всего награждают Золотой звездой Героя

В РВИО рассказали, за что чаще всего награждают Золотой звездой Героя - РИА Новости, 16.04.2024

В РВИО рассказали, за что чаще всего награждают Золотой звездой Героя

Золотой звездой Героя России сейчас, как и в советское время, чаще всего награждают за военные подвиги, многие имена современных Героев пока засекречены и ждут... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T00:39

2024-04-16T00:39

2024-04-16T00:39

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россия

испания

сигизмунд леваневский

михаил водопьянов

леонид брежнев

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Золотой звездой Героя России сейчас, как и в советское время, чаще всего награждают за военные подвиги, многие имена современных Героев пока засекречены и ждут своего часа, чтобы быть названными в будущем, заявил замдиректора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества (РВИО) Денис Шполянский. Ровно 90 лет назад, 16 апреля 1934 года, постановлением Центрального исполнительного комитета СССР было учреждено звание Героя Советского Союза. Первыми семью Героями СССР стали летчики-спасители челюскинцев Сигизмунд Леваневский, Анатолий Ляпидевский, Василий Молоков, Маврикий Слепнёв, Михаил Водопьянов, Николай Каманин и Иван Доронин. Всего звания Героя СССР удостоились 12 777 человек, большинство из них – за подвиги в Великую Отечественную войну. "Золотая звезда Героя в современной России продолжает быть наградой с одной из самых прочных репутаций, самой заслуженной в нашей истории. Как и в советское время, чаще всего этого звания удостаиваются за военные подвиги те, кто выполняют важнейшие для страны задачи с огромным риском для жизни", – сказал Шполянский. Историк отметил, что на сегодняшний день известно примерно о 1,5 тысячах Героев России, при этом имена многих из них пока не придаются огласке из соображений секретности и безопасности. "Учитывая, что сейчас идут боевые действия и многие указы о присвоении звания Героев засекречены, на самом деле их должно быть больше, просто факты этих подвигов и личности героев пока еще не преданы гласности, общественность узнает о них позже", – сказал собеседник агентства. Происхождение награды Говоря об истории учреждения звезды Героя, историк напомнил, что с приходом советской власти вся дореволюционная система орденов, каждый из которых состоял из двух частей (знак и звезда ордена), была упразднена. К моменту учреждения звания Герой Советского Союза в молодом государстве существовали четыре награды: орден Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден Трудового Красного Знамени и учрежденный в 1930 году высший орден - орден Ленина. 16 апреля 1934 года постановлением Центрального комитета СССР было учреждено звание Героя Советского Союза с формулировкой, которая сохранилась до сих пор – "За совершение геройского подвига". "Для нас сейчас она звучит немного как тавтология: какой может быть подвиг, если не геройский? Однако тогда многие люди воспринимали мир в другой парадигме: для тех, кто прожил многие годы в дореволюционной России, слово "подвиг" зачастую имело духовный оттенок, связанный с религиозным подвижничеством. В наши дни про религиозную этимологию слова "подвиг" помнят немногие, а формулировка о "геройском подвиге" сохраняется и сегодня в действующем положении о звании Героя Российской Федерации", - рассказал историк. Положение о звании Героя СССР учредили только через два года, 29 июля 1936-го. Вместе с ним утвердилась и практика присуждения награды. "Изначально Героям Советского Союза полагалась только грамота, хотя ордена Ленина первым Героям тоже выдавали – данное положение узаконило присуждение всем совершившим "геройский подвиг" высшего ордена советского государства", - пояснили в РВИО. Собственно, сама узнаваемая медаль "Золотая Звезда Героя Советского союза" была учреждена 1 августа 1939, когда Героев СССР было уже несколько сотен. Многие получили это звание за участие в Гражданской войне в Испании и боях на озере Хасан, а также рекордные перелеты и полярные исследования. Большая часть награждений звездой Героя СССР пришлась на Великую Отечественную войну – за подвиги во время нее звание получили 11 572 человека, из них 2 934 - посмертно. Космонавты и генсеки Помимо участников боевых действий звание Героя Советского Союза часто получали космонавты, чья уникальная работа также сопряжена с большим риском для жизни. В послевоенные годы у многих граждан СССР даже сложился стереотип, что дважды Герой Советского Союза - это обязательно либо космонавт, либо летчик-испытатель. При этом абсолютными "рекордсменами" по числу звезд были четырежды герои СССР – генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев и маршал Советского Союза Георгий Жуков. В отличие от современной России звания Героя СССР также удостаивали иностранцев, в том числе воинов-антифашистов, которые сражались с Красной армией против гитлеровских войск. "Первым иностранным Героем СССР стал Отакар Ярош, командир 1-й роты отдельного чехословацкого батальона времен Великой Отечественной войны. В послевоенное время этим орденом награждались иностранные лидеры. Самый курьезный случай - президент Египта Гамаль Абдель Насер, о котором даже спел Высоцкий: "Потеряю истинную веру – / Больно мне за наш СССР: / Отберите орден у Насера – / Не подходит к ордену Насер!" - рассказал историк. При этом Шполянский уточнил, что прославленный советский бард и актер из всех атрибутов, сопутствующих присвоению звания Героя Советского Союза, воспел именно орден Ленина, вручавшийся Героям вместе с Золотой звездой Последние и первые Герои Последнее звание Героя Советского Союза было присвоено в последний день существования СССР, 24 декабря 1991 года, офицеру водолазно-спасательной службы Леониду Солодкову. "Вручили ему эту награду уже в январе 1992, когда государство, упоминавшееся в звании, прекратило существование", - рассказал Шполянский. С награждением Солодкова связана история, ставшая легендой. В момент получения ордена вместо "служу Советскому Союзу" он произнес просто "спасибо", потому что еще не знал, какому новому обществу следовало выражать благодарность за то, что оно удостоило его такой высокой награды. Первым звания Героя России в 1992 году посмертно был удостоен начальник Липецкого центра боевой подготовки и переучивания летного состава генерал-майор Суламбек Осканов, сумевший в последний момент увести падающий из-за неисправности самолет от поселка Хворостянки. Преемственность наград Внешне звезда Героя России не очень сильно отличается от советской предшественницы: на колодке медали вместо красного знамени – триколор, однако сама звезда особых визуальных изменений не претерпела. Единственным существенным отличием от советского времени Шполянский назвал невозможность повторного присуждение звезды Героя. "Было принято решение, по которому звание Героя России присуждается только один раз, то есть у нас дважды или трижды героев страны, как в СССР, быть не может. В принципе, есть и другие награды, которыми также можно отметить подвиги, не обесценивая это важнейшее звание", - выразил мнение собеседник агентства.

https://ria.ru/20240222/geroy-1928951813.html

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https://ria.ru/20240127/geroy-1923789062.html

https://ria.ru/20231106/geroy-1907665191.html

https://ria.ru/20231103/nastuplenie-1907276239.html

https://ria.ru/20230907/geroy-1894662371.html

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общество, ссср, россия, испания, сигизмунд леваневский, михаил водопьянов, леонид брежнев, российское военно-историческое общество (рвио), кпсс