Рейтинг@Mail.ru
В Ливане назвали слова Байдена о гарантиях США о помощи пустыми словами - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 16.04.2024 (обновлено: 16:30 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/garantii-1940411058.html
В Ливане назвали слова Байдена о гарантиях США о помощи пустыми словами
В Ливане назвали слова Байдена о гарантиях США о помощи пустыми словами - РИА Новости, 16.04.2024
В Ливане назвали слова Байдена о гарантиях США о помощи пустыми словами
Гарантии США о помощи и обеспечении безопасности своим союзникам на Ближнем Востоке оказались пустыми словами, судя по действиям и заявлениям американской... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:15
2024-04-16T16:30
в мире
израиль
сша
иран
биньямин нетаньяху
джо байден
джон кирби
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936094568_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a42e6c52ee14a03284f22bd538264f1.jpg
БЕЙРУТ, 16 апр – РИА Новости. Гарантии США о помощи и обеспечении безопасности своим союзникам на Ближнем Востоке оказались пустыми словами, судя по действиям и заявлениям американской администрации на фоне ответного удара Ирана по Израилю, считает ливанский писатель и политический эксперт Али Эззеддин. "Ответ Ирана Израилю доказал, что гарантии США для их союзников не имеют никакой ценности – это пустые слова. Они не могут их защитить", - сказал Эззеддин РИА Новости . СМИ ранее сообщали, что президент США Джо Байден убеждал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не идти на эскалацию. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в свою очередь заявил в понедельник, что США не участвуют в выработке Израилем возможного ответа на иранский удар. По словам эксперта, сам факт оперативного запроса со стороны администрации США к правительству Нетаньяху об отказе от ответного удара стал следствием применения американских систем ПВО в регионе для отражения атаки иранских ракет и дронов. "Они в реальных условиях оценили возможности иранского оружия в преодолении их радиолокационных систем и ПВО, в том числе тех, что развернуты в Иордании, и которые не смогли эффективно противодействовать этим атакам", - считает Эззеддин. Собеседник агентства отметил, что еще одним важным моментом является призыв США не допустить масштабной региональной войны. По его словам, в Вашингтоне понимают, что эта война может закончиться не в пользу Израиля. По мнению Эззеддина, ответные действия Израиля, скорее всего, будут иметь ограниченный характер, без прямых ударов по территории Ирана, так как в Вашингтоне предупредили, что США не намерены напрямую участвовать в конфликте на Ближнем Востоке. "Это значит, что они оставили Нетаньяху один на один (с потенциальным противником – ред.), и он либо ограничится действиями против Ирана, нанеся ущерб в любой сфере интересов (Тегерана - ред.), либо Нетаньяху примет безрассудное решение и ударит по территории Ирана, чтобы сохранить свое лицо и вернуть инициативу, утраченную в ночь на воскресенье", - добавил он. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
https://ria.ru/20240412/vmeshatelstvo-1939693824.html
https://ria.ru/20240416/putin-1940401544.html
https://ria.ru/20240416/izrail-1940321714.html
израиль
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936094568_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06c93dab30f96e2f40ef0fa0e8ffd94a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, иран, биньямин нетаньяху, джо байден, джон кирби, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, США, Иран, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Джон Кирби, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Ливане назвали слова Байдена о гарантиях США о помощи пустыми словами

Эксперт: гарантии США о помощи на Ближнем Востоке оказались пустыми словами

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 16 апр – РИА Новости. Гарантии США о помощи и обеспечении безопасности своим союзникам на Ближнем Востоке оказались пустыми словами, судя по действиям и заявлениям американской администрации на фоне ответного удара Ирана по Израилю, считает ливанский писатель и политический эксперт Али Эззеддин.
«
"Ответ Ирана Израилю доказал, что гарантии США для их союзников не имеют никакой ценности – это пустые слова. Они не могут их защитить", - сказал Эззеддин РИА Новости .
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Иран предупредил США об атаке при вмешательстве в конфликт с Израилем
12 апреля, 18:51
СМИ ранее сообщали, что президент США Джо Байден убеждал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не идти на эскалацию. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в свою очередь заявил в понедельник, что США не участвуют в выработке Израилем возможного ответа на иранский удар.
По словам эксперта, сам факт оперативного запроса со стороны администрации США к правительству Нетаньяху об отказе от ответного удара стал следствием применения американских систем ПВО в регионе для отражения атаки иранских ракет и дронов. "Они в реальных условиях оценили возможности иранского оружия в преодолении их радиолокационных систем и ПВО, в том числе тех, что развернуты в Иордании, и которые не смогли эффективно противодействовать этим атакам", - считает Эззеддин.
Собеседник агентства отметил, что еще одним важным моментом является призыв США не допустить масштабной региональной войны. По его словам, в Вашингтоне понимают, что эта война может закончиться не в пользу Израиля.
По мнению Эззеддина, ответные действия Израиля, скорее всего, будут иметь ограниченный характер, без прямых ударов по территории Ирана, так как в Вашингтоне предупредили, что США не намерены напрямую участвовать в конфликте на Ближнем Востоке. "Это значит, что они оставили Нетаньяху один на один (с потенциальным противником – ред.), и он либо ограничится действиями против Ирана, нанеся ущерб в любой сфере интересов (Тегерана - ред.), либо Нетаньяху примет безрассудное решение и ударит по территории Ирана, чтобы сохранить свое лицо и вернуть инициативу, утраченную в ночь на воскресенье", - добавил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Вчера, 15:45
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Истребитель ВВС Израиля задействованный в связи с атакой со стороны Ирана. 14 апреля 2024
Эксперт предположил, каким будет ответ Израиля на атаку Ирана
Вчера, 10:25
 
В миреИзраильСШАИранБиньямин НетаньяхуДжо БайденДжон КирбиКорпус стражей исламской революцииОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала