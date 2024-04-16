В Ливане назвали слова Байдена о гарантиях США о помощи пустыми словами
Эксперт: гарантии США о помощи на Ближнем Востоке оказались пустыми словами
© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден . Архивное фото
БЕЙРУТ, 16 апр – РИА Новости. Гарантии США о помощи и обеспечении безопасности своим союзникам на Ближнем Востоке оказались пустыми словами, судя по действиям и заявлениям американской администрации на фоне ответного удара Ирана по Израилю, считает ливанский писатель и политический эксперт Али Эззеддин.
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"Ответ Ирана Израилю доказал, что гарантии США для их союзников не имеют никакой ценности – это пустые слова. Они не могут их защитить", - сказал Эззеддин РИА Новости .
СМИ ранее сообщали, что президент США Джо Байден убеждал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не идти на эскалацию. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в свою очередь заявил в понедельник, что США не участвуют в выработке Израилем возможного ответа на иранский удар.
По словам эксперта, сам факт оперативного запроса со стороны администрации США к правительству Нетаньяху об отказе от ответного удара стал следствием применения американских систем ПВО в регионе для отражения атаки иранских ракет и дронов. "Они в реальных условиях оценили возможности иранского оружия в преодолении их радиолокационных систем и ПВО, в том числе тех, что развернуты в Иордании, и которые не смогли эффективно противодействовать этим атакам", - считает Эззеддин.
Собеседник агентства отметил, что еще одним важным моментом является призыв США не допустить масштабной региональной войны. По его словам, в Вашингтоне понимают, что эта война может закончиться не в пользу Израиля.
По мнению Эззеддина, ответные действия Израиля, скорее всего, будут иметь ограниченный характер, без прямых ударов по территории Ирана, так как в Вашингтоне предупредили, что США не намерены напрямую участвовать в конфликте на Ближнем Востоке. "Это значит, что они оставили Нетаньяху один на один (с потенциальным противником – ред.), и он либо ограничится действиями против Ирана, нанеся ущерб в любой сфере интересов (Тегерана - ред.), либо Нетаньяху примет безрассудное решение и ударит по территории Ирана, чтобы сохранить свое лицо и вернуть инициативу, утраченную в ночь на воскресенье", - добавил он.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".