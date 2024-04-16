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Краснодарский учитель продавала в США и Японию прицелы для пулеметов - РИА Новости, 16.04.2024
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12:37 16.04.2024 (обновлено: 15:49 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/fts-1940349338.html
Краснодарский учитель продавала в США и Японию прицелы для пулеметов
Краснодарский учитель продавала в США и Японию прицелы для пулеметов - РИА Новости, 16.04.2024
Краснодарский учитель продавала в США и Японию прицелы для пулеметов
Педагог из Краснодара продавала в США и Японию прицелы для пулеметов и винтовок, она осуждена на четыре года колонии, сообщается в Telegram-канале ФТС. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:37
2024-04-16T15:49
технологии
краснодар
япония
сша
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Педагог из Краснодара продавала в США и Японию прицелы для пулеметов и винтовок, она осуждена на четыре года колонии, сообщается в Telegram-канале ФТС. "Таможенники раскрыли организованную педагогом из Краснодара схему контрабанды военной продукции. Сорокадвухлетняя россиянка размещала в интернете объявления о продаже товаров военного назначения и продавала их в Японию и США", - говорится в сообщении. Отмечается, что первую посылку с оптическим прицелом для крупнокалиберных пулеметов "Утес" и "Корд" оперативники перехватили в декабре 2021 года. Тогда женщина указала в декларации, что пересылает сувенир. Через три месяца задержали посылку с ночным прицелом для снайперской винтовки. Подчеркивается, что при обысках в ее квартире нашли прицелы и части стрелкового оружия, готовые к пересылке за границу, а также компьютеры с данными о планировании поставок. "Женщину задержали. Суд назначил россиянке наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в силу", - добавили в ФТС.
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технологии, краснодар, япония, сша, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Технологии, Краснодар, Япония, США, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Краснодарский учитель продавала в США и Японию прицелы для пулеметов

Педагог из Краснодара получила 4 года колонии за продажу прицелов в США и Японию

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭмблема Федеральной таможенной службы России
Эмблема Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Эмблема Федеральной таможенной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Педагог из Краснодара продавала в США и Японию прицелы для пулеметов и винтовок, она осуждена на четыре года колонии, сообщается в Telegram-канале ФТС.
«
"Таможенники раскрыли организованную педагогом из Краснодара схему контрабанды военной продукции. Сорокадвухлетняя россиянка размещала в интернете объявления о продаже товаров военного назначения и продавала их в Японию и США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первую посылку с оптическим прицелом для крупнокалиберных пулеметов "Утес" и "Корд" оперативники перехватили в декабре 2021 года. Тогда женщина указала в декларации, что пересылает сувенир. Через три месяца задержали посылку с ночным прицелом для снайперской винтовки.
Подчеркивается, что при обысках в ее квартире нашли прицелы и части стрелкового оружия, готовые к пересылке за границу, а также компьютеры с данными о планировании поставок.
"Женщину задержали. Суд назначил россиянке наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в силу", - добавили в ФТС.
Военная продукция, изъятая ФТС России, которую россиянин собирался отправить за границу - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Россиянин отправил в Европу, США и Японию 500 посылок с военной продукцией
5 октября 2023, 10:57
 
ТехнологииКраснодарЯпонияСШАФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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