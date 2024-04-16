https://ria.ru/20240416/fts-1940349338.html

Краснодарский учитель продавала в США и Японию прицелы для пулеметов

Краснодарский учитель продавала в США и Японию прицелы для пулеметов - РИА Новости, 16.04.2024

Краснодарский учитель продавала в США и Японию прицелы для пулеметов

Педагог из Краснодара продавала в США и Японию прицелы для пулеметов и винтовок, она осуждена на четыре года колонии, сообщается в Telegram-канале ФТС. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:37

2024-04-16T12:37

2024-04-16T15:49

технологии

краснодар

япония

сша

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Педагог из Краснодара продавала в США и Японию прицелы для пулеметов и винтовок, она осуждена на четыре года колонии, сообщается в Telegram-канале ФТС. "Таможенники раскрыли организованную педагогом из Краснодара схему контрабанды военной продукции. Сорокадвухлетняя россиянка размещала в интернете объявления о продаже товаров военного назначения и продавала их в Японию и США", - говорится в сообщении. Отмечается, что первую посылку с оптическим прицелом для крупнокалиберных пулеметов "Утес" и "Корд" оперативники перехватили в декабре 2021 года. Тогда женщина указала в декларации, что пересылает сувенир. Через три месяца задержали посылку с ночным прицелом для снайперской винтовки. Подчеркивается, что при обысках в ее квартире нашли прицелы и части стрелкового оружия, готовые к пересылке за границу, а также компьютеры с данными о планировании поставок. "Женщину задержали. Суд назначил россиянке наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в силу", - добавили в ФТС.

https://ria.ru/20231005/kontrabanda-1900614955.html

краснодар

япония

сша

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технологии, краснодар, япония, сша, федеральная таможенная служба (фтс россии)