https://ria.ru/20240416/fsb-1940313155.html

ФСБ задержала мужчину, заминировавшего автомобиль экс-сотрудника СБУ

ФСБ задержала мужчину, заминировавшего автомобиль экс-сотрудника СБУ - РИА Новости, 16.04.2024

ФСБ задержала мужчину, заминировавшего автомобиль экс-сотрудника СБУ

ФСБ задержала россиянина, заминировавшего в Москве автомобиль экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T09:47

2024-04-16T09:47

2024-04-16T14:43

россия

москва

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василий прозоров

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. ФСБ задержала россиянина, заминировавшего в Москве автомобиль экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы."ФСБ России задержан гражданин России, 1983 года рождения, который по заданию украинских спецслужб с использованием взрывного устройства осуществил подрыв в Москве автомобиля гражданина России, экс-сотрудника Службы безопасности Украины", — говорится в публикации.Следствие установило, что задержанный уехал на Украину после начала спецоперации. В октябре 2023 года его завербовали сотрудники СБУ. Злоумышленник действовал по прямому указанию главы украинской спецслужбы Василия Малюка.В марте он приехал в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал его и заминировал машину Прозорова, заранее проведя разведку в районе проживания бывшего сотрудника СБУ.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Кроме того, задержанного могут привлечь по статьям о теракте и госизмене. Организаторов и соучастников преступления, в том числе иностранцев, объявят в розыск.Покушение на ПрозороваО взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на Коровинском шоссе в Москве, при котором пострадал владелец машины, стало известно в прошлую пятницу. Вскоре выяснилось, что авто принадлежало экс-офицеру СБУ Василию Прозорову. Его помощник сообщил РИА Новости, что он получил нетяжелое ранение и находится в сознании. Как уточнил источник в силовых структурах, бывший сотрудник Службы безопасности Украины получил травмы руки и ноги.Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2014-м перевелся в Киев в центральный аппарат спецслужбы, служил в антитеррористическом центре. В 2018 году переехал в Россию. В последние годы занимался расследованиями преступлений Киева. По данным РИА Новости, Прозоров готовил фильм, посвященный событиям 2 мая 2014 года в Одессе.

https://ria.ru/20240416/kuzbass-1940304051.html

https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html

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