https://ria.ru/20240416/fsb-1940313155.html
ФСБ задержала мужчину, заминировавшего автомобиль экс-сотрудника СБУ
ФСБ задержала мужчину, заминировавшего автомобиль экс-сотрудника СБУ - РИА Новости, 16.04.2024
ФСБ задержала мужчину, заминировавшего автомобиль экс-сотрудника СБУ
ФСБ задержала россиянина, заминировавшего в Москве автомобиль экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T09:47
2024-04-16T09:47
2024-04-16T14:43
россия
москва
украина
василий прозоров
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. ФСБ задержала россиянина, заминировавшего в Москве автомобиль экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы."ФСБ России задержан гражданин России, 1983 года рождения, который по заданию украинских спецслужб с использованием взрывного устройства осуществил подрыв в Москве автомобиля гражданина России, экс-сотрудника Службы безопасности Украины", — говорится в публикации.Следствие установило, что задержанный уехал на Украину после начала спецоперации. В октябре 2023 года его завербовали сотрудники СБУ. Злоумышленник действовал по прямому указанию главы украинской спецслужбы Василия Малюка.В марте он приехал в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал его и заминировал машину Прозорова, заранее проведя разведку в районе проживания бывшего сотрудника СБУ.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Кроме того, задержанного могут привлечь по статьям о теракте и госизмене. Организаторов и соучастников преступления, в том числе иностранцев, объявят в розыск.Покушение на ПрозороваО взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на Коровинском шоссе в Москве, при котором пострадал владелец машины, стало известно в прошлую пятницу. Вскоре выяснилось, что авто принадлежало экс-офицеру СБУ Василию Прозорову. Его помощник сообщил РИА Новости, что он получил нетяжелое ранение и находится в сознании. Как уточнил источник в силовых структурах, бывший сотрудник Службы безопасности Украины получил травмы руки и ноги.Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2014-м перевелся в Киев в центральный аппарат спецслужбы, служил в антитеррористическом центре. В 2018 году переехал в Россию. В последние годы занимался расследованиями преступлений Киева. По данным РИА Новости, Прозоров готовил фильм, посвященный событиям 2 мая 2014 года в Одессе.
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Задержание мужчины, подорвавшего автомобиль
Задержание мужчины, подорвавшего автомобиль
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россия, москва, украина, василий прозоров, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия, одесса
Россия, Москва, Украина, Василий Прозоров, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Одесса
ФСБ задержала мужчину, заминировавшего автомобиль экс-сотрудника СБУ
ФСБ задержала россиянина, заминировавшего машину экс-сотрудника СБУ Прозорова
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
ФСБ задержала россиянина, заминировавшего в Москве автомобиль экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщили в Центре общественных связей
спецслужбы.
"ФСБ России задержан гражданин России, 1983 года рождения, который по заданию украинских спецслужб с использованием взрывного устройства осуществил подрыв в Москве автомобиля гражданина России, экс-сотрудника Службы безопасности Украины", — говорится в публикации.
Следствие установило, что задержанный уехал на Украину после начала спецоперации. В октябре 2023 года его завербовали сотрудники СБУ. Злоумышленник действовал по прямому указанию главы украинской спецслужбы Василия Малюка.
В марте он приехал в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал его и заминировал машину Прозорова, заранее проведя разведку в районе проживания бывшего сотрудника СБУ.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Кроме того, задержанного могут привлечь по статьям о теракте и госизмене. Организаторов и соучастников преступления, в том числе иностранцев, объявят в розыск.
О взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на Коровинском шоссе в Москве, при котором пострадал владелец машины, стало известно в прошлую пятницу.
Вскоре выяснилось, что авто принадлежало экс-офицеру СБУ Василию Прозорову. Его помощник сообщил РИА Новости, что он получил нетяжелое ранение и находится в сознании. Как уточнил источник в силовых структурах, бывший сотрудник Службы безопасности Украины получил травмы руки и ноги.
Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2014-м перевелся в Киев в центральный аппарат спецслужбы, служил в антитеррористическом центре. В 2018 году переехал в Россию. В последние годы занимался расследованиями преступлений Киева. По данным РИА Новости, Прозоров готовил фильм, посвященный событиям 2 мая 2014 года в Одессе
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