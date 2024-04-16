https://ria.ru/20240416/frg-1940372903.html

В Германии столкнулись два поезда

В Германии столкнулись два поезда - РИА Новости, 16.04.2024

В Германии столкнулись два поезда

Как минимум один человек получил ранения в результате столкновения двух поездов, включая скоростной поезд ICE, на вокзале немецкого города Вормс, сообщил... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:13

2024-04-16T14:13

2024-04-16T14:13

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Как минимум один человек получил ранения в результате столкновения двух поездов, включая скоростной поезд ICE, на вокзале немецкого города Вормс, сообщил телеканал NTV. "Во время маневровой операции на главном вокзале в Вормсе маневровый поезд столкнулся с поездом ICE", - пишет NTV. Сообщается, что пассажиры обоих составов были эвакуированы, при этом их в одном только ICE было около 520. Травмы получил машинист регионального поезда, ему оказывается медицинская помощь. Также сообщается о временном закрытии железнодорожного вокзала Вормса и о прекращении движения поездов между Вормсом и аэропортом Франкфурта-на-Майне. Причины столкновения пока неясны. Поезда ICE считаются символом железных дорог ФРГ. Самый известный инцидент с ними произошел 3 июня 1998 года в районе города Эшеде. Тогда из-за усталостной трещины лопнул бандаж колеса, который застрял в вертикальном положении между кресел. При прохождении поездом стрелочного механизма нижняя часть бандажа зацепила этот механизм, что спровоцировало сход поезда с рельсов и столкновение с опорой моста, который рухнул на сошедший состав. В катастрофе погиб 101 человек, еще 88 получили ранения.

https://ria.ru/20240307/germaniya-1931660317.html

https://ria.ru/20231103/poezd-1907304510.html

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в мире, авто, франкфурт-на-майне, германия