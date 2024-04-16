Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области пройдет форум "Бизнес для села – село для бизнеса" - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
18:43 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/forum-1940440183.html
В Воронежской области пройдет форум "Бизнес для села – село для бизнеса"
В Воронежской области пройдет форум "Бизнес для села – село для бизнеса" - РИА Новости, 16.04.2024
В Воронежской области пройдет форум "Бизнес для села – село для бизнеса"
В селе Каширское Воронежской области 25 апреля пройдет IV региональный форум "Бизнес для села – село для бизнеса!", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T18:43
2024-04-16T18:43
твой бизнес
воронежская область
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940440506_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_4d8bed2842fd9c06c304ba9cabd0a095.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В селе Каширское Воронежской области 25 апреля пройдет IV региональный форум "Бизнес для села – село для бизнеса!", сообщает пресс-служба правительства региона. Ежегодно на площадке форума собираются более 250 предпринимателей из районов области, которые могут задать вопросы экспертам. Цель форума – дать новый импульс развитию бизнеса сельских предпринимателей и поддержку начинающим в данной сфере. Он пройдет по нескольким тематическим секциям: "Меры поддержки", "Маркировка. Товарные знаки. Брендирование товаров", "Масштабирование бизнеса", "Курс потребителя на фермерскую продукцию", "Финансовые инструменты", "Туризм в селе". На площадке форума будет работать дегустационная зона органической продукции Воронежской области и выставка товаропроизводителей. Участники смогут продегустировать сыры, молоко, хлебобулочные изделия, а также познакомиться с линейкой непродовольственных товаров, которые производятся на территории региона. Каждый год организаторы форума удивляют посетителей. Так, в этом году на территории Культурно-досугового центра посетители форума смогут принять участие в посадке деревьев. Форум проводится в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20231117/voronezh-1910203285.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940440506_109:0:1246:853_1920x0_80_0_0_c70edb78474a6f9b195565758b81e1ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронежская область, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Воронежская область, Твой бизнес – новости

В Воронежской области пройдет форум "Бизнес для села – село для бизнеса"

© Фото : Воронежская область/TelegramВ Воронежской области пройдет форум "Бизнес для села – село для бизнеса"
В Воронежской области пройдет форум Бизнес для села – село для бизнеса - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Воронежская область/Telegram
В Воронежской области пройдет форум "Бизнес для села – село для бизнеса"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В селе Каширское Воронежской области 25 апреля пройдет IV региональный форум "Бизнес для села – село для бизнеса!", сообщает пресс-служба правительства региона.
Ежегодно на площадке форума собираются более 250 предпринимателей из районов области, которые могут задать вопросы экспертам.
Цель форума – дать новый импульс развитию бизнеса сельских предпринимателей и поддержку начинающим в данной сфере. Он пройдет по нескольким тематическим секциям: "Меры поддержки", "Маркировка. Товарные знаки. Брендирование товаров", "Масштабирование бизнеса", "Курс потребителя на фермерскую продукцию", "Финансовые инструменты", "Туризм в селе".
На площадке форума будет работать дегустационная зона органической продукции Воронежской области и выставка товаропроизводителей. Участники смогут продегустировать сыры, молоко, хлебобулочные изделия, а также познакомиться с линейкой непродовольственных товаров, которые производятся на территории региона.
Воронеж, Россия - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Более 56 млрд рублей направят на развитие Воронежской области в 2024 году
17 ноября 2023, 22:43
Каждый год организаторы форума удивляют посетителей. Так, в этом году на территории Культурно-досугового центра посетители форума смогут принять участие в посадке деревьев.
Форум проводится в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
 
Твой бизнесВоронежская областьТвой бизнес – новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала