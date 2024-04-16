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В Воронежской области пройдет форум "Бизнес для села – село для бизнеса"
В Воронежской области пройдет форум "Бизнес для села – село для бизнеса" - РИА Новости, 16.04.2024
В Воронежской области пройдет форум "Бизнес для села – село для бизнеса"
В селе Каширское Воронежской области 25 апреля пройдет IV региональный форум "Бизнес для села – село для бизнеса!", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T18:43
2024-04-16T18:43
2024-04-16T18:43
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В селе Каширское Воронежской области 25 апреля пройдет IV региональный форум "Бизнес для села – село для бизнеса!", сообщает пресс-служба правительства региона. Ежегодно на площадке форума собираются более 250 предпринимателей из районов области, которые могут задать вопросы экспертам. Цель форума – дать новый импульс развитию бизнеса сельских предпринимателей и поддержку начинающим в данной сфере. Он пройдет по нескольким тематическим секциям: "Меры поддержки", "Маркировка. Товарные знаки. Брендирование товаров", "Масштабирование бизнеса", "Курс потребителя на фермерскую продукцию", "Финансовые инструменты", "Туризм в селе". На площадке форума будет работать дегустационная зона органической продукции Воронежской области и выставка товаропроизводителей. Участники смогут продегустировать сыры, молоко, хлебобулочные изделия, а также познакомиться с линейкой непродовольственных товаров, которые производятся на территории региона. Каждый год организаторы форума удивляют посетителей. Так, в этом году на территории Культурно-досугового центра посетители форума смогут принять участие в посадке деревьев. Форум проводится в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20231117/voronezh-1910203285.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Воронежская область, Твой бизнес – новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В селе Каширское Воронежской области 25 апреля пройдет IV региональный форум "Бизнес для села – село для бизнеса!", сообщает пресс-служба правительства региона.
Ежегодно на площадке форума собираются более 250 предпринимателей из районов области, которые могут задать вопросы экспертам.
Цель форума – дать новый импульс развитию бизнеса сельских предпринимателей и поддержку начинающим в данной сфере. Он пройдет по нескольким тематическим секциям: "Меры поддержки", "Маркировка. Товарные знаки. Брендирование товаров", "Масштабирование бизнеса", "Курс потребителя на фермерскую продукцию", "Финансовые инструменты", "Туризм в селе".
На площадке форума будет работать дегустационная зона органической продукции Воронежской области и выставка товаропроизводителей. Участники смогут продегустировать сыры, молоко, хлебобулочные изделия, а также познакомиться с линейкой непродовольственных товаров, которые производятся на территории региона.
Каждый год организаторы форума удивляют посетителей. Так, в этом году на территории Культурно-досугового центра посетители форума смогут принять участие в посадке деревьев.
Форум проводится в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент РФ Владимир Путин
.