https://ria.ru/20240416/filippiny-1940466256.html

Филиппины выразили надежду на укрепление экономических отношений с Россией

Филиппины выразили надежду на укрепление экономических отношений с Россией - РИА Новости, 16.04.2024

Филиппины выразили надежду на укрепление экономических отношений с Россией

Филиппины надеются на укрепление экономических отношений с Россией, заявил РИА Новости министр финансов страны Ральф Ректо. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T21:33

2024-04-16T21:33

2024-04-16T21:37

экономика

россия

филиппины

вашингтон (штат)

мвф

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Филиппины надеются на укрепление экономических отношений с Россией, заявил РИА Новости министр финансов страны Ральф Ректо. "Сейчас у нас нет значительной торговли и экономических отношений с Россией, но мы бы хотели больших экономических связей с РФ", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. Глава филиппинского минфина не стал комментировать негативное влияние западных санкций на сотрудничество между странами, но подчеркнул, что Манила "определенно" будет приветствовать рост двусторонних связей с Москвой."Мы хотели бы больше инвестиций в инфраструктуру и цифровизацию", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, комментируя сотрудничество с Россией.По словам Ректо, данные направления являются приоритетными для развития Филиппин.

https://ria.ru/20240411/filippiny-1939310204.html

россия

филиппины

вашингтон (штат)

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экономика, россия, филиппины, вашингтон (штат), мвф, всемирный банк