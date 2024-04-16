https://ria.ru/20240416/feyk-1940406659.html

В МЧС назвали сообщение о бегстве домашнего крокодила в Туле фейком

В МЧС назвали сообщение о бегстве домашнего крокодила в Туле фейком - РИА Новости, 16.04.2024

В МЧС назвали сообщение о бегстве домашнего крокодила в Туле фейком

Объявление о бегстве домашнего крокодила в Туле с просьбой в случае обнаружения вернуть рептилию за награду оказалось фейком; при этом владелец указанного в... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T16:02

2024-04-16T16:02

2024-04-16T16:05

происшествия

тула

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Объявление о бегстве домашнего крокодила в Туле с просьбой в случае обнаружения вернуть рептилию за награду оказалось фейком; при этом владелец указанного в объявлении номера подал заявление в полицию после того, как его замучили звонками. Во вторник в интернет-издании Myslo появились сообщения о пропаже в Туле домашнего каймана по кличке Гоша. По словам якобы владельцев рептилии, Гоша сбежал через приоткрытую дверь квартиры, он "не агрессивный, адекватный, небольшой - 78 сантиметров", и бояться его не стоит. В публикациях присутствовали два мобильных номера якобы владельцев крокодила, за поимку которого предназначалась награда. Ответившие РИА Новости по обоим номерам мужчины поведали, что крокодила у них нет и никогда не было. Один из ответивших рассказал, что, проснувшись, обнаружил у себя в телефоне "тысячи пропущенных звонков и сообщений" и не понял, что происходит. Он пригрозил обратиться в полицию. В полиции и МЧС сообщили агентству, что не в курсе побега крокодила, за помощью в поисках к ним никто не обращался. "Это фейк", - позже уточнили РИА Новости в ГУ МЧС по Тульской области. В УМВД по Тульской области сообщили корреспонденту агентства, что грозившийся обратиться в полицию гражданин действительно подал заявление с просьбой разобраться в ситуации. "Ведется проверка", - сказали в УМВД. Издание Myslo позже проинформировало читателей, как попалось на фейк – объявление - оно пришло через интернет-бот редакции, с прикрепленными фотографиями "беглеца". По словам представителей редакции, в обращении человек просил предупредить граждан и просил о помощи – не было поводов отказать в публикации. Но на поверку присланные фото оказались скриншотами видео с одного YouTube-канала, не имеющего отношения к Туле. В Тульском экзотариуме, чьих специалистов часто привлекают для поимки сбежавших частных экзотических животных, в частности, змей, рассказали РИА Новости, что если бы к ним обратились с просьбой поймать такого крокодила, они бы обязательно помогли, отметив, что "в принципе его легко ловить". "Днём эти рептилии малоподвижны. Плюс низкая для него температура. Поэтому он будет на улице максимально неподвижен. С учётом размера нужно просто накинуть на морду куртку или плед или одеяло, а дальше или вызвать специалистов, то есть, работников зоопарка или МЧС, или, если рептилия небольшая, как в этом случае, можно самостоятельно его накрыть толстой тканью и вызвать хозяина", - сказала собеседница. Она добавила, что в такую погоду долго крокодилу на улице находиться нельзя, потому что он замёрзнет. В Туле во вторник 15 градусов выше ноля.

https://ria.ru/20231018/zmeyu-1903665227.html

https://ria.ru/20230628/zmeya-1880836149.html

https://ria.ru/20230603/mchs-1875916516.html

тула

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тула, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)