https://ria.ru/20240416/evseev-1940368259.html

Роль России как медиатора на Ближнем Востоке растет, заявил эксперт

Роль России как медиатора на Ближнем Востоке растет, заявил эксперт - РИА Новости, 16.04.2024

Роль России как медиатора на Ближнем Востоке растет, заявил эксперт

Роль России как посредника на Ближнем Востоке, в частности между Ираном и Израилем, увеличивается на фоне того, как возможности США в регионе слабеют, считает... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:59

2024-04-16T13:59

2024-04-16T13:59

израиль

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сша

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Роль России как посредника на Ближнем Востоке, в частности между Ираном и Израилем, увеличивается на фоне того, как возможности США в регионе слабеют, считает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев. "Если вы посмотрите на начало конфликта, то было ощущение, что основной посредник по урегулированию - это США. Но в виду того, что нынешнее израильское руководство не полностью контролируется США, то в данном случае роль России как посредника увеличивается", - сказал Евсеев на круглом столе о конфликте в МИА "Россия сегодня". Он отметил, что США многое пытались сделать для ослабления противостояния Ирана и Израиля, но сами справиться не смогли. В этой ситуации Россия может выступить как более активный игрок, добавил эксперт. "При определенных сценариях развития ситуации Россия может выступить не основным, но важным посредником, который может влиять не только на Иран, но и на Израиль. Потому что Израиль должен учитывать недостаточные возможности США в регионе", - подчеркнул Евсеев. Похожая ситуация произошла и с противостоянием Израиля с палестинским движением ХАМАС: Вашингтон не смог остановить эскалацию конфликта, несмотря на множественные дипломатические усилия. И это, заключил эксперт, говорит о снижении возможностей США при урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240414/iran-1939924576.html

https://ria.ru/20240415/peskov-1940107913.html

https://ria.ru/20231012/bayden-1902146114.html

израиль

иран

сша

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израиль, иран, сша, владимир евсеев, бени ганц, шос, снг, хамас, политика