Рейтинг@Mail.ru
Роль России как медиатора на Ближнем Востоке растет, заявил эксперт - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/evseev-1940368259.html
Роль России как медиатора на Ближнем Востоке растет, заявил эксперт
Роль России как медиатора на Ближнем Востоке растет, заявил эксперт - РИА Новости, 16.04.2024
Роль России как медиатора на Ближнем Востоке растет, заявил эксперт
Роль России как посредника на Ближнем Востоке, в частности между Ираном и Израилем, увеличивается на фоне того, как возможности США в регионе слабеют, считает... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:59
2024-04-16T13:59
израиль
иран
сша
владимир евсеев
бени ганц
шос
снг
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939899948_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6ee7f0e12192c424084c05ffbc3a0a2d.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Роль России как посредника на Ближнем Востоке, в частности между Ираном и Израилем, увеличивается на фоне того, как возможности США в регионе слабеют, считает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев. "Если вы посмотрите на начало конфликта, то было ощущение, что основной посредник по урегулированию - это США. Но в виду того, что нынешнее израильское руководство не полностью контролируется США, то в данном случае роль России как посредника увеличивается", - сказал Евсеев на круглом столе о конфликте в МИА "Россия сегодня". Он отметил, что США многое пытались сделать для ослабления противостояния Ирана и Израиля, но сами справиться не смогли. В этой ситуации Россия может выступить как более активный игрок, добавил эксперт. "При определенных сценариях развития ситуации Россия может выступить не основным, но важным посредником, который может влиять не только на Иран, но и на Израиль. Потому что Израиль должен учитывать недостаточные возможности США в регионе", - подчеркнул Евсеев. Похожая ситуация произошла и с противостоянием Израиля с палестинским движением ХАМАС: Вашингтон не смог остановить эскалацию конфликта, несмотря на множественные дипломатические усилия. И это, заключил эксперт, говорит о снижении возможностей США при урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240414/iran-1939924576.html
https://ria.ru/20240415/peskov-1940107913.html
https://ria.ru/20231012/bayden-1902146114.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939899948_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40fa9eddcf447beb40ebf9a3b2a2f581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, иран, сша, владимир евсеев, бени ганц, шос, снг, хамас, политика
Израиль, Иран, США, Владимир Евсеев, Бени Ганц, ШОС, СНГ, ХАМАС, Политика
Роль России как медиатора на Ближнем Востоке растет, заявил эксперт

Евсеев: роль России как посредника между Ираном и Израилем растет

© AP Photo / Tomer NeubergИзраильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
Израильская система противовоздушной обороны Железный купол во время перехвата ракет, запущенных из Ирана, - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Tomer Neuberg
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Роль России как посредника на Ближнем Востоке, в частности между Ираном и Израилем, увеличивается на фоне того, как возможности США в регионе слабеют, считает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
«
"Если вы посмотрите на начало конфликта, то было ощущение, что основной посредник по урегулированию - это США. Но в виду того, что нынешнее израильское руководство не полностью контролируется США, то в данном случае роль России как посредника увеличивается", - сказал Евсеев на круглом столе о конфликте в МИА "Россия сегодня".
Израильская система противовоздушной обороны Железный купол во время перехвата ракет, запущенных из Ирана, - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
В Госдуме прокомментировали удары Ирана по Израилю
14 апреля, 10:15
Он отметил, что США многое пытались сделать для ослабления противостояния Ирана и Израиля, но сами справиться не смогли. В этой ситуации Россия может выступить как более активный игрок, добавил эксперт.
"При определенных сценариях развития ситуации Россия может выступить не основным, но важным посредником, который может влиять не только на Иран, но и на Израиль. Потому что Израиль должен учитывать недостаточные возможности США в регионе", - подчеркнул Евсеев.
Похожая ситуация произошла и с противостоянием Израиля с палестинским движением ХАМАС: Вашингтон не смог остановить эскалацию конфликта, несмотря на множественные дипломатические усилия. И это, заключил эксперт, говорит о снижении возможностей США при урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
Израильская батарея системы противоракетной обороны Железный купол в пустыне Негев. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В Кремле прокомментировали обострение ситуации на Ближнем Востоке
15 апреля, 12:03
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Байден призвал Иран действовать осторожно в ситуации вокруг Израиля
12 октября 2023, 00:03
 
ИзраильИранСШАВладимир ЕвсеевБени ГанцШОССНГХАМАСПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала