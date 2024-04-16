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Еврокомиссия оценила энергокризис в Европе в триллион евро - РИА Новости, 16.04.2024
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17:42 16.04.2024 (обновлено: 18:09 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/evropa-1940429426.html
Еврокомиссия оценила энергокризис в Европе в триллион евро
Еврокомиссия оценила энергокризис в Европе в триллион евро - РИА Новости, 16.04.2024
Еврокомиссия оценила энергокризис в Европе в триллион евро
Энергетический кризис в Европе, последовавший после обострения ситуации вокруг Украины, обошелся европейской экономике в триллион евро, а также значительно... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:42
2024-04-16T18:09
специальная военная операция на украине
экономика
европа
россия
украина
марош шефчович
владимир путин
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Энергетический кризис в Европе, последовавший после обострения ситуации вокруг Украины, обошелся европейской экономике в триллион евро, а также значительно сказался на конкурентоспособности европейских компаний и благосостоянии домохозяйств, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. "Высокие цены на энергию, особенно на газ, который больше всего влияет на цены на электричество в Европе, были главным источником высокой инфляции. Это было очень сложное время для нас. Если только посмотреть, сколько нам пришлось заплатить за импорт, это астрономические цены. В то же время, сколько нам пришлось потратить на помощь нашим домохозяйствам и промышленности для сохранения света и отопления. Мы говорим о сумме в триллион евро, которую мы могли потратить на другие цели, если бы смогли избежать этого кризиса", - сказал Шефчович на пресс-конференции в Брюсселе. Он пояснил, что даже последовавшее снижение цен на газ не означает решение проблем конкурентоспособности европейских компаний. "Мы конкурируем на международном уровне, нам необходимо сравнивать цены на энергию с ценами в США и Китае, а они там в три-четыре раза ниже. Давление на энергоемкие производства огромное", - добавил Шефчович. По его словам, основная тема, которую поднимают европейские министры при обсуждении всех аспектов перехода на чистую энергию, это пути снижения цен на энергетику. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20240305/gaz-1931100990.html
https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html
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экономика, европа, россия, украина, марош шефчович, владимир путин, еврокомиссия, природный газ, сжиженный природный газ
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Европа, Россия, Украина, Марош Шефчович, Владимир Путин, Еврокомиссия, Природный газ, сжиженный природный газ
Еврокомиссия оценила энергокризис в Европе в триллион евро

Шефчович: энергетический кризис в Европе обошелся экономике в триллион евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Энергетический кризис в Европе, последовавший после обострения ситуации вокруг Украины, обошелся европейской экономике в триллион евро, а также значительно сказался на конкурентоспособности европейских компаний и благосостоянии домохозяйств, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
"Высокие цены на энергию, особенно на газ, который больше всего влияет на цены на электричество в Европе, были главным источником высокой инфляции. Это было очень сложное время для нас. Если только посмотреть, сколько нам пришлось заплатить за импорт, это астрономические цены. В то же время, сколько нам пришлось потратить на помощь нашим домохозяйствам и промышленности для сохранения света и отопления. Мы говорим о сумме в триллион евро, которую мы могли потратить на другие цели, если бы смогли избежать этого кризиса", - сказал Шефчович на пресс-конференции в Брюсселе.
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Он пояснил, что даже последовавшее снижение цен на газ не означает решение проблем конкурентоспособности европейских компаний. "Мы конкурируем на международном уровне, нам необходимо сравнивать цены на энергию с ценами в США и Китае, а они там в три-четыре раза ниже. Давление на энергоемкие производства огромное", - добавил Шефчович.
По его словам, основная тема, которую поднимают европейские министры при обсуждении всех аспектов перехода на чистую энергию, это пути снижения цен на энергетику.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаЕвропаРоссияУкраинаМарош ШефчовичВладимир ПутинЕврокомиссияПриродный газсжиженный природный газ
 
 
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