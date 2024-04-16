https://ria.ru/20240416/evropa-1940429426.html

Еврокомиссия оценила энергокризис в Европе в триллион евро

Еврокомиссия оценила энергокризис в Европе в триллион евро - РИА Новости, 16.04.2024

Еврокомиссия оценила энергокризис в Европе в триллион евро

Энергетический кризис в Европе, последовавший после обострения ситуации вокруг Украины, обошелся европейской экономике в триллион евро, а также значительно... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:42

2024-04-16T17:42

2024-04-16T18:09

специальная военная операция на украине

экономика

европа

россия

украина

марош шефчович

владимир путин

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/28/1551842806_0:246:3076:1976_1920x0_80_0_0_060f9003701e85797286f79d348974a7.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Энергетический кризис в Европе, последовавший после обострения ситуации вокруг Украины, обошелся европейской экономике в триллион евро, а также значительно сказался на конкурентоспособности европейских компаний и благосостоянии домохозяйств, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. "Высокие цены на энергию, особенно на газ, который больше всего влияет на цены на электричество в Европе, были главным источником высокой инфляции. Это было очень сложное время для нас. Если только посмотреть, сколько нам пришлось заплатить за импорт, это астрономические цены. В то же время, сколько нам пришлось потратить на помощь нашим домохозяйствам и промышленности для сохранения света и отопления. Мы говорим о сумме в триллион евро, которую мы могли потратить на другие цели, если бы смогли избежать этого кризиса", - сказал Шефчович на пресс-конференции в Брюсселе. Он пояснил, что даже последовавшее снижение цен на газ не означает решение проблем конкурентоспособности европейских компаний. "Мы конкурируем на международном уровне, нам необходимо сравнивать цены на энергию с ценами в США и Китае, а они там в три-четыре раза ниже. Давление на энергоемкие производства огромное", - добавил Шефчович. По его словам, основная тема, которую поднимают европейские министры при обсуждении всех аспектов перехода на чистую энергию, это пути снижения цен на энергетику. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20240305/gaz-1931100990.html

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

европа

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, россия, украина, марош шефчович, владимир путин, еврокомиссия, природный газ, сжиженный природный газ