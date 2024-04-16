https://ria.ru/20240416/evakuatsiya-1940467354.html

Шесть деревень под Тюменью из-за паводка подлежат эвакуации

Шесть деревень под Тюменью из-за паводка подлежат эвакуации - РИА Новости, 16.04.2024

Шесть деревень под Тюменью из-за паводка подлежат эвакуации

Из зоны возможного затопления при половодье на реке Ишим в Абатском районе Тюменской области необходимо эвакуироваться жителям шести деревень, сообщил глава... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T21:41

2024-04-16T21:41

2024-04-16T21:45

тюмень

тюменская область

происшествия

ишим

игорь васильев

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940229246_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_440eda8747ffaa89900255bef15b6371.jpg

ТЮМЕНЬ, 16 апр - РИА Новости. Из зоны возможного затопления при половодье на реке Ишим в Абатском районе Тюменской области необходимо эвакуироваться жителям шести деревень, сообщил глава района Игорь Васильев."Сегодня после объезда населённых пунктов, где проводятся работы по возведению временных водозащитных дамб, провёл сходы граждан в деревнях Фирсова, Бурдина, Репьёва, Ефимова, Логинова. Эти поселения попадают в зону затопления. Население подлежит эвакуации! Призываю не медлить с вывозом имущества, животных и эвакуироваться самим!" - написал в своем Telegram-канале Васильев.В видеокомментарии Васильев также назвал деревню Максимова, которая первой в районе будет встречать большую воду. Там сделана временная дамба, но населенный пункт полностью попадает под затопление, поэтому все жители должны быть эвакуированы.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://ria.ru/20240416/ishim-1940351142.html

тюмень

тюменская область

ишим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюмень, тюменская область, происшествия, ишим, игорь васильев, наводнения в россии — 2024