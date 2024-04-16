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Шесть деревень под Тюменью из-за паводка подлежат эвакуации - РИА Новости, 16.04.2024
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21:41 16.04.2024 (обновлено: 21:45 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/evakuatsiya-1940467354.html
Шесть деревень под Тюменью из-за паводка подлежат эвакуации
Шесть деревень под Тюменью из-за паводка подлежат эвакуации - РИА Новости, 16.04.2024
Шесть деревень под Тюменью из-за паводка подлежат эвакуации
Из зоны возможного затопления при половодье на реке Ишим в Абатском районе Тюменской области необходимо эвакуироваться жителям шести деревень, сообщил глава... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T21:41
2024-04-16T21:45
тюмень
тюменская область
происшествия
ишим
игорь васильев
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 16 апр - РИА Новости. Из зоны возможного затопления при половодье на реке Ишим в Абатском районе Тюменской области необходимо эвакуироваться жителям шести деревень, сообщил глава района Игорь Васильев.&quot;Сегодня после объезда населённых пунктов, где проводятся работы по возведению временных водозащитных дамб, провёл сходы граждан в деревнях Фирсова, Бурдина, Репьёва, Ефимова, Логинова. Эти поселения попадают в зону затопления. Население подлежит эвакуации! Призываю не медлить с вывозом имущества, животных и эвакуироваться самим!&quot; - написал в своем Telegram-канале Васильев.В видеокомментарии Васильев также назвал деревню Максимова, которая первой в районе будет встречать большую воду. Там сделана временная дамба, но населенный пункт полностью попадает под затопление, поэтому все жители должны быть эвакуированы.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
https://ria.ru/20240416/ishim-1940351142.html
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тюмень, тюменская область, происшествия, ишим, игорь васильев, наводнения в россии — 2024
Тюмень, Тюменская область, Происшествия, Ишим, Игорь Васильев, Наводнения в России — 2024
Шесть деревень под Тюменью из-за паводка подлежат эвакуации

Шесть деревень под Тюменью из-за паводка на реке Ишим подлежат эвакуации

© Фото : Telegram/Информационный центр Правительства Тюменской областиОбстановка у села Викулово в Тюменской области
Обстановка у села Викулово в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Telegram/Информационный центр Правительства Тюменской области
Обстановка у села Викулово в Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 16 апр - РИА Новости. Из зоны возможного затопления при половодье на реке Ишим в Абатском районе Тюменской области необходимо эвакуироваться жителям шести деревень, сообщил глава района Игорь Васильев.
«

"Сегодня после объезда населённых пунктов, где проводятся работы по возведению временных водозащитных дамб, провёл сходы граждан в деревнях Фирсова, Бурдина, Репьёва, Ефимова, Логинова. Эти поселения попадают в зону затопления. Население подлежит эвакуации! Призываю не медлить с вывозом имущества, животных и эвакуироваться самим!" - написал в своем Telegram-канале Васильев.

Сирена в городе и массовая эвакуация: паводок в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация жителей.

Мужчина передвигается на своей лодке по затопленному участку в Оренбурге

В Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация жителей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В регионе остаются подтопленными 12187 жилых домов, 14263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях.

Женщина из затопленного района получает гуманитарную помощь, собранную для людей, пострадавших в результате прорыва дамбы, на улице Степана Разина в Оренбурге

В регионе остаются подтопленными 12187 жилых домов, 14263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Правительство региона утром 12 апреля сообщало, что в областном центре подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 садовое товарищество.

Затопленный дом в Оренбурге

Правительство региона утром 12 апреля сообщало, что в областном центре подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 садовое товарищество.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Пик паводка в Оренбурге придется на пятницу, через два дня уровень воды будет уменьшаться, сообщили власти.

Сотрудники полиции на месте подтопления в районе ЖК Дубки в Оренбурге

Пик паводка в Оренбурге придется на пятницу, через два дня уровень воды будет уменьшаться, сообщили власти.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Появилась угроза прорыва насыпной дамбы в поселке Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе.

Паводок в Оренбурге

Появилась угроза прорыва насыпной дамбы в поселке Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Регионы Приволжского федерального округа доставили в затопленные районы Оренбуржья порядка 200 тонн воды и другую гуманитарную помощь.

Пункт временного размещения людей, пострадавших в результате прорыва дамбы в Оренбурге

Регионы Приволжского федерального округа доставили в затопленные районы Оренбуржья порядка 200 тонн воды и другую гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Энергетики развернули в Оренбурге 19 мобильных дизельных электростанций для оперативного перевода электроснабжения объектов жизнеобеспечения.

Затопленный частный дом в Оренбурге

Энергетики развернули в Оренбурге 19 мобильных дизельных электростанций для оперативного перевода электроснабжения объектов жизнеобеспечения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Подключение к резервным источникам электроснабжения жилых домов будет производиться только в тех районах, где не подтоплены придомовые территории, подвальные помещения и электроподстанции.

Камаз, утонувший в паводковых водах, на улице Донгузской в Оренбурге

Подключение к резервным источникам электроснабжения жилых домов будет производиться только в тех районах, где не подтоплены придомовые территории, подвальные помещения и электроподстанции.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Энергетики призывают граждан при угрозе затопления выключить все электроприборы и обесточить жилое помещение, а также напоминают, что нельзя приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам.

Местные жители в лодке на затопленной улице в Оренбурге

Энергетики призывают граждан при угрозе затопления выключить все электроприборы и обесточить жилое помещение, а также напоминают, что нельзя приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено десять миллиардов рублей.

Паводок в Оренбурге

Из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено десять миллиардов рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
10 из 10

В Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация жителей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

В регионе остаются подтопленными 12187 жилых домов, 14263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

Правительство региона утром 12 апреля сообщало, что в областном центре подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 садовое товарищество.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 10

Пик паводка в Оренбурге придется на пятницу, через два дня уровень воды будет уменьшаться, сообщили власти.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
4 из 10

Появилась угроза прорыва насыпной дамбы в поселке Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

Регионы Приволжского федерального округа доставили в затопленные районы Оренбуржья порядка 200 тонн воды и другую гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 10

Энергетики развернули в Оренбурге 19 мобильных дизельных электростанций для оперативного перевода электроснабжения объектов жизнеобеспечения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 10

Подключение к резервным источникам электроснабжения жилых домов будет производиться только в тех районах, где не подтоплены придомовые территории, подвальные помещения и электроподстанции.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
8 из 10

Энергетики призывают граждан при угрозе затопления выключить все электроприборы и обесточить жилое помещение, а также напоминают, что нельзя приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено десять миллиардов рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
10 из 10
В видеокомментарии Васильев также назвал деревню Максимова, которая первой в районе будет встречать большую воду. Там сделана временная дамба, но населенный пункт полностью попадает под затопление, поэтому все жители должны быть эвакуированы.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
Река Ишим в Казанском районе Тюменской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
В Тюменской области школы Ишима переходят на дистанционное обучение
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