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Моор поручил начать срочную эвакуацию населения из возможных зон затопления - РИА Новости, 16.04.2024
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09:59 16.04.2024 (обновлено: 10:56 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/evakuatsiya-1940314335.html
Моор поручил начать срочную эвакуацию населения из возможных зон затопления
Моор поручил начать срочную эвакуацию населения из возможных зон затопления - РИА Новости, 16.04.2024
Моор поручил начать срочную эвакуацию населения из возможных зон затопления
В Тюменской области начнут эвакуировать людей из возможных зон подтопления, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T09:59
2024-04-16T10:56
тюменская область
наводнения в россии — 2024
ишим
александр моор
ишимский район
происшествия
казахстан
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ТЮМЕНЬ, 16 апр — РИА Новости. В Тюменской области начнут эвакуировать людей из возможных зон подтопления, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале."Прогноз Росгидромета неблагоприятный. Подъем воды на реке Ишим будет еще выше, чем было по данным, которые мы получили в начале апреля. Главам районов и городов, которые попадают в зону подтопления, поручил организовать срочную эвакуацию населения из вероятных зон подтопления", — написал он после заседания оперштаба по подготовке к паводку.Глава региона отметил, что специалисты обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода. Он призвал немедленно уезжать в безопасное место — к родственникам или в ПВР. Власти обеспечат людей всем необходимым.По прогнозу специалистов, уровень воды в реке Ишим может достигнуть 1170 сантиметров.В регионе действует режим ЧС по паводку. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек. Большая вода может прийти в населенные пункты на границе с Казахстаном в течение двух-трех дней. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.В Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники.
https://ria.ru/20240416/ishim-1940301490.html
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
тюменская область
ишим
ишимский район
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тюменская область, наводнения в россии — 2024, ишим, александр моор, ишимский район, происшествия, казахстан
Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Ишим, Александр Моор, Ишимский район, Происшествия, Казахстан
Моор поручил начать срочную эвакуацию населения из возможных зон затопления

В Тюменской области начали эвакуацию населения из зон затопления водами Ишима

© Фото : Telegram/Информационный центр Правительства Тюменской областиОбстановка у села Викулово в Тюменской области
Обстановка у села Викулово в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Telegram/Информационный центр Правительства Тюменской области
Обстановка у села Викулово в Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 16 апр — РИА Новости. В Тюменской области начнут эвакуировать людей из возможных зон подтопления, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале.
"Прогноз Росгидромета неблагоприятный. Подъем воды на реке Ишим будет еще выше, чем было по данным, которые мы получили в начале апреля. Главам районов и городов, которые попадают в зону подтопления, поручил организовать срочную эвакуацию населения из вероятных зон подтопления", — написал он после заседания оперштаба по подготовке к паводку.
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По прогнозу специалистов, уровень воды в реке Ишим может достигнуть 1170 сантиметров.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
В регионе действует режим ЧС по паводку. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек. Большая вода может прийти в населенные пункты на границе с Казахстаном в течение двух-трех дней. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.
В Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники.
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Тюменская областьНаводнения в России — 2024ИшимАлександр МоорИшимский районПроисшествияКазахстан
 
 
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