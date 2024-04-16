https://ria.ru/20240416/evakuatsiya-1940314335.html
Моор поручил начать срочную эвакуацию населения из возможных зон затопления
Моор поручил начать срочную эвакуацию населения из возможных зон затопления - РИА Новости, 16.04.2024
Моор поручил начать срочную эвакуацию населения из возможных зон затопления
В Тюменской области начнут эвакуировать людей из возможных зон подтопления, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T09:59
2024-04-16T09:59
2024-04-16T10:56
тюменская область
наводнения в россии — 2024
ишим
александр моор
ишимский район
происшествия
казахстан
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ТЮМЕНЬ, 16 апр — РИА Новости. В Тюменской области начнут эвакуировать людей из возможных зон подтопления, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале."Прогноз Росгидромета неблагоприятный. Подъем воды на реке Ишим будет еще выше, чем было по данным, которые мы получили в начале апреля. Главам районов и городов, которые попадают в зону подтопления, поручил организовать срочную эвакуацию населения из вероятных зон подтопления", — написал он после заседания оперштаба по подготовке к паводку.Глава региона отметил, что специалисты обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода. Он призвал немедленно уезжать в безопасное место — к родственникам или в ПВР. Власти обеспечат людей всем необходимым.По прогнозу специалистов, уровень воды в реке Ишим может достигнуть 1170 сантиметров.В регионе действует режим ЧС по паводку. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек. Большая вода может прийти в населенные пункты на границе с Казахстаном в течение двух-трех дней. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.В Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники.
https://ria.ru/20240416/ishim-1940301490.html
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, наводнения в россии — 2024, ишим, александр моор, ишимский район, происшествия, казахстан
Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Ишим, Александр Моор, Ишимский район, Происшествия, Казахстан
Моор поручил начать срочную эвакуацию населения из возможных зон затопления
В Тюменской области начали эвакуацию населения из зон затопления водами Ишима
ТЮМЕНЬ, 16 апр — РИА Новости.
В Тюменской области начнут эвакуировать людей из возможных зон подтопления, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале
.
"Прогноз Росгидромета неблагоприятный. Подъем воды на реке Ишим будет еще выше, чем было по данным, которые мы получили в начале апреля. Главам районов и городов, которые попадают в зону подтопления, поручил организовать срочную эвакуацию населения из вероятных зон подтопления", — написал он после заседания оперштаба по подготовке к паводку.
Глава региона отметил, что специалисты обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода. Он призвал немедленно уезжать в безопасное место — к родственникам или в ПВР. Власти обеспечат людей всем необходимым.
По прогнозу специалистов, уровень воды в реке Ишим может достигнуть 1170 сантиметров.
В регионе действует режим ЧС по паводку. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек. Большая вода может прийти в населенные пункты на границе с Казахстаном
в течение двух-трех дней. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.
В Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники.