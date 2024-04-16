https://ria.ru/20240416/erevan-1940360895.html

В Ереване избили мужчину, оскорбившего депутата, заявил адвокат

В Ереване избили мужчину, оскорбившего депутата, заявил адвокат - РИА Новости, 16.04.2024

В Ереване избили мужчину, оскорбившего депутата, заявил адвокат

Неизвестные в масках жестоко избили во время этапирования в СИЗО Самвела Варданяна, задержанного в Ереване за оскорбление депутата от правящей партии... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:26

2024-04-16T13:26

2024-04-16T13:27

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ЕРЕВАН, 16 апр - РИА Новости. Неизвестные в масках жестоко избили во время этапирования в СИЗО Самвела Варданяна, задержанного в Ереване за оскорбление депутата от правящей партии "Гражданский договор" Акопа Асланяна, заявил один из адвокатов задержанного Вараздат Арутюнян. Накануне в армянском сегменте соцсетей появилось видео, как в автобусе один из пассажиров оскорбляет депутата Акопа Асланяна, парламентарий в ответ наносит удар обидчику. Позже в отделе по расследованию тяжких преступлений управления СК Армении по Еревану было инициировано уголовное производство по статье "хулиганство". Принято решение о задержании участника инцидента Самвела Варданяна. "Вчера Самвел Варданян, задержанный в связи с инцидентом с депутатом от партии "Гражданский договор", был жестоко избит группой лиц в масках по дороге к месту содержания задержанных. Скоро у меня будет возможность поговорить с Самвелом, после чего мы представим подробности", - написал адвокат в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231209/arest-1914842193.html

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