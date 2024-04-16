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В Ереване избили мужчину, оскорбившего депутата, заявил адвокат - РИА Новости, 16.04.2024
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13:26 16.04.2024 (обновлено: 13:27 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/erevan-1940360895.html
В Ереване избили мужчину, оскорбившего депутата, заявил адвокат
В Ереване избили мужчину, оскорбившего депутата, заявил адвокат - РИА Новости, 16.04.2024
В Ереване избили мужчину, оскорбившего депутата, заявил адвокат
Неизвестные в масках жестоко избили во время этапирования в СИЗО Самвела Варданяна, задержанного в Ереване за оскорбление депутата от правящей партии... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:26
2024-04-16T13:27
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ЕРЕВАН, 16 апр - РИА Новости. Неизвестные в масках жестоко избили во время этапирования в СИЗО Самвела Варданяна, задержанного в Ереване за оскорбление депутата от правящей партии "Гражданский договор" Акопа Асланяна, заявил один из адвокатов задержанного Вараздат Арутюнян. Накануне в армянском сегменте соцсетей появилось видео, как в автобусе один из пассажиров оскорбляет депутата Акопа Асланяна, парламентарий в ответ наносит удар обидчику. Позже в отделе по расследованию тяжких преступлений управления СК Армении по Еревану было инициировано уголовное производство по статье "хулиганство". Принято решение о задержании участника инцидента Самвела Варданяна. &quot;Вчера Самвел Варданян, задержанный в связи с инцидентом с депутатом от партии &quot;Гражданский договор&quot;, был жестоко избит группой лиц в масках по дороге к месту содержания задержанных. Скоро у меня будет возможность поговорить с Самвелом, после чего мы представим подробности&quot;, - написал адвокат в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, ереван, армения, россия, следственный комитет россии (ск рф), facebook
В мире, Ереван, Армения, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Facebook
В Ереване избили мужчину, оскорбившего депутата, заявил адвокат

Адвокат: задержанного за оскорбление депутата от партии Пашиняна жестоко избили

© Sputnik / Асатур ЕсаянцАвтомобили скорой помощи и полиции в Армении
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 апр - РИА Новости. Неизвестные в масках жестоко избили во время этапирования в СИЗО Самвела Варданяна, задержанного в Ереване за оскорбление депутата от правящей партии "Гражданский договор" Акопа Асланяна, заявил один из адвокатов задержанного Вараздат Арутюнян.
Накануне в армянском сегменте соцсетей появилось видео, как в автобусе один из пассажиров оскорбляет депутата Акопа Асланяна, парламентарий в ответ наносит удар обидчику. Позже в отделе по расследованию тяжких преступлений управления СК Армении по Еревану было инициировано уголовное производство по статье "хулиганство". Принято решение о задержании участника инцидента Самвела Варданяна.
«

"Вчера Самвел Варданян, задержанный в связи с инцидентом с депутатом от партии "Гражданский договор", был жестоко избит группой лиц в масках по дороге к месту содержания задержанных. Скоро у меня будет возможность поговорить с Самвелом, после чего мы представим подробности", - написал адвокат в соцсети Facebook*.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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