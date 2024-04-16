https://ria.ru/20240416/energetiki-1940478671.html

Еще восемь энергетиков арестовали по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей

Еще восемь энергетиков арестовали по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 17.04.2024

Еще восемь энергетиков арестовали по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей

Суд в Махачкале арестовал еще восемь энергетиков, в том числе замдиректора "Дагэнерго" Амирахмеда Зурканаева, по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, сообщила... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-16T23:36

2024-04-16T23:36

2024-04-17T00:00

происшествия

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магомед магомедов

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россети

мрск северного кавказа

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МАХАЧКАЛА, 16 апр - РИА Новости. Суд в Махачкале арестовал еще восемь энергетиков, в том числе замдиректора "Дагэнерго" Амирахмеда Зурканаева, по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева."Советский районный суд города Махачкалы, удовлетворив ходатайства следствия, избрал в отношении Раджаба Абакарова, Зайнудина Гаджиева, Расула Умаханова, Магомедмансура Ибрагимова, Улуби Мусалова, Магомеда Магомедова, Курбана Гайдарова, Амирахмеда Зурканаева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере – ред.), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 16 июня 2024 года", – сообщила Мамаева.Во вторник источник РИА Новости в правоохранительных органах республики сообщил, что правоохранители провели обыски и выемку документов в офисах структурных подразделений компании "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ").Согласно материалам дела, с 2010 по 2021 годы обвиняемые, используя свое служебное положение, организованной группой похитили не менее 2,8 миллиарда рублей, принадлежащие ПАО "Россети" и ПАО "МРСК Северного Кавказа". Сделали они это, завысив объем и стоимость работ и материалов при создании комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на территории Дагестана.Среди арестованных - замдиректора "Дагэнерго" Амирахмед Зурканаев, начальники городских и районных электрических сетей Дагестана, работники АО "Дагэнергосеть".В начале апреля в Дагестане по подозрению в хищении 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы были задержаны и арестованы восемь энергетиков, в том числе директор "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев. Все они сейчас находятся в СИЗО в Пятигорске.

https://ria.ru/20240408/fsb-1938522128.html

https://ria.ru/20240412/yasnovidyaschaya-1939646075.html

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происшествия, махачкала, россия, магомед магомедов, пятигорск, россети, мрск северного кавказа