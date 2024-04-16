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Рязанская область намерена увеличить экспорт своих товаров в Китай - РИА Новости, 16.04.2024
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Рязанская область
 
11:12 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/eksport-1940329716.html
Рязанская область намерена увеличить экспорт своих товаров в Китай
Рязанская область намерена увеличить экспорт своих товаров в Китай - РИА Новости, 16.04.2024
Рязанская область намерена увеличить экспорт своих товаров в Китай
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что отправился в рабочую командировку в Китай, где работает над увеличением экспорта товаров региона в КНР. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:12
2024-04-16T11:12
рязанская область
китай
игорь моргулов
павел малков
экспорт
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РЯЗАНЬ, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что отправился в рабочую командировку в Китай, где работает над увеличением экспорта товаров региона в КНР. "Нахожусь в рабочей командировке в Пекине. Программа очень насыщенная, запланирован ряд встреч и переговоров. Работаем над увеличением экспорта рязанских товаров на китайский рынок", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, в прошлом году Китайская Народная Республика заняла почти четверть общего объёма внешней торговли Рязанской области. Потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества, по его мнению, огромен. В рамках поездки, уточнил Павел Малков, прошли рабочие встречи с чрезвычайным и полномочным послом России в Китае Игорем Моргуловым и торгпредом России в Китае Алексеем Дахновским, с китайской торгово-промышленной палатой по вопросам экспорта продуктов питания, а также с департаментом промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян по обсуждению перспектив партнерства по высокотехнологичным производствам.
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китай, игорь моргулов, павел малков, экспорт
Рязанская область, Китай, Игорь Моргулов, Павел Малков, Экспорт

Рязанская область намерена увеличить экспорт своих товаров в Китай

© Фото : пресс-служба правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Павел Малков во время рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Китайской Народной Республике Игорем Моргуловым и торговым представителем РФ в КНР Алексеем Дахновским
Губернатор Рязанской области Павел Малков во время рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Китайской Народной Республике Игорем Моргуловым и торговым представителем РФ в КНР Алексеем Дахновским - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : пресс-служба правительства Рязанской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что отправился в рабочую командировку в Китай, где работает над увеличением экспорта товаров региона в КНР.
"Нахожусь в рабочей командировке в Пекине. Программа очень насыщенная, запланирован ряд встреч и переговоров. Работаем над увеличением экспорта рязанских товаров на китайский рынок", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о возрождении филиала Московского института культуры (МГИК) в Рязани - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Павел Малков: работа филиала института культуры возрождается в Рязани
15 апреля, 12:19
По его словам, в прошлом году Китайская Народная Республика заняла почти четверть общего объёма внешней торговли Рязанской области. Потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества, по его мнению, огромен.
В рамках поездки, уточнил Павел Малков, прошли рабочие встречи с чрезвычайным и полномочным послом России в Китае Игорем Моргуловым и торгпредом России в Китае Алексеем Дахновским, с китайской торгово-промышленной палатой по вопросам экспорта продуктов питания, а также с департаментом промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян по обсуждению перспектив партнерства по высокотехнологичным производствам.
 
Рязанская областьКитайИгорь МоргуловПавел МалковЭкспорт
 
 
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