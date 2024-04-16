Рязанская область намерена увеличить экспорт своих товаров в Китай
© Фото : пресс-служба правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Павел Малков во время рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Китайской Народной Республике Игорем Моргуловым и торговым представителем РФ в КНР Алексеем Дахновским
РЯЗАНЬ, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что отправился в рабочую командировку в Китай, где работает над увеличением экспорта товаров региона в КНР.
"Нахожусь в рабочей командировке в Пекине. Программа очень насыщенная, запланирован ряд встреч и переговоров. Работаем над увеличением экспорта рязанских товаров на китайский рынок", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, в прошлом году Китайская Народная Республика заняла почти четверть общего объёма внешней торговли Рязанской области. Потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества, по его мнению, огромен.
В рамках поездки, уточнил Павел Малков, прошли рабочие встречи с чрезвычайным и полномочным послом России в Китае Игорем Моргуловым и торгпредом России в Китае Алексеем Дахновским, с китайской торгово-промышленной палатой по вопросам экспорта продуктов питания, а также с департаментом промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян по обсуждению перспектив партнерства по высокотехнологичным производствам.