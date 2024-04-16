https://ria.ru/20240416/eksport-1940329716.html

Рязанская область намерена увеличить экспорт своих товаров в Китай

Рязанская область намерена увеличить экспорт своих товаров в Китай - РИА Новости, 16.04.2024

Рязанская область намерена увеличить экспорт своих товаров в Китай

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что отправился в рабочую командировку в Китай, где работает над увеличением экспорта товаров региона в КНР. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:12

2024-04-16T11:12

2024-04-16T11:12

рязанская область

китай

игорь моргулов

павел малков

экспорт

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РЯЗАНЬ, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что отправился в рабочую командировку в Китай, где работает над увеличением экспорта товаров региона в КНР. "Нахожусь в рабочей командировке в Пекине. Программа очень насыщенная, запланирован ряд встреч и переговоров. Работаем над увеличением экспорта рязанских товаров на китайский рынок", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, в прошлом году Китайская Народная Республика заняла почти четверть общего объёма внешней торговли Рязанской области. Потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества, по его мнению, огромен. В рамках поездки, уточнил Павел Малков, прошли рабочие встречи с чрезвычайным и полномочным послом России в Китае Игорем Моргуловым и торгпредом России в Китае Алексеем Дахновским, с китайской торгово-промышленной палатой по вопросам экспорта продуктов питания, а также с департаментом промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян по обсуждению перспектив партнерства по высокотехнологичным производствам.

https://ria.ru/20240415/institut-1940115645.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, игорь моргулов, павел малков, экспорт