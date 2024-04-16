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"АвтоВАЗ" рассказал, когда начнется серийное производство электромобиля - РИА Новости, 16.04.2024
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16:13 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/e-largus-1940410273.html
"АвтоВАЗ" рассказал, когда начнется серийное производство электромобиля
"АвтоВАЗ" рассказал, когда начнется серийное производство электромобиля - РИА Новости, 16.04.2024
"АвтоВАЗ" рассказал, когда начнется серийное производство электромобиля
"АвтоВАЗ" начнет серийное производство электромобиля e-Largus на заводе в Ижевске летом текущего года, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:13
2024-04-16T16:13
экономика
авто
ижевск
тольятти
россия
максим соколов
автоваз
старт (нижний новгород)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" начнет серийное производство электромобиля e-Largus на заводе в Ижевске летом текущего года, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Электрический будет запущен в третьем квартале… Летом", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках запуска серийного производства электрической версии Largus. Топ-менеджер также напомнил, что выпуск бензиновой модели Largus начнется в Ижевске 15 мая. "Сначала мы запускаем модель Classic в двух модификациях: пятиместной пассажирской и грузопассажирской. Старт будет с производительности конвейера 15 автомобилей в час, потом мы перейдем по мере накопления и восстановления спроса на эту модель на 25 автомобилей в час. Это почти максимальная производительность для конвейера ижевского завода. С такой производительностью он будет работать, выпуская разный микс: пассажирский, грузопассажирский, с ДВС, с электросиловой установкой", - рассказал он. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
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экономика, авто, ижевск, тольятти, россия, максим соколов, автоваз, старт (нижний новгород), renault s.a, renault clio, lada vesta
Экономика, Авто, Ижевск, Тольятти, Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Старт (Нижний Новгород), Renault S.A, Renault Clio, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" рассказал, когда начнется серийное производство электромобиля

"АвтоВАЗ" начнет серийное производство электромобиля e-Largus летом

© РИА НовостиПроизводство опытной партии электромобилей Lada e-Largus на заводе в Ижевске
Производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus на заводе в Ижевске
© РИА Новости
Производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus на заводе в Ижевске. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" начнет серийное производство электромобиля e-Largus на заводе в Ижевске летом текущего года, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
«
"Электрический будет запущен в третьем квартале… Летом", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках запуска серийного производства электрической версии Largus.
Топ-менеджер также напомнил, что выпуск бензиновой модели Largus начнется в Ижевске 15 мая. "Сначала мы запускаем модель Classic в двух модификациях: пятиместной пассажирской и грузопассажирской. Старт будет с производительности конвейера 15 автомобилей в час, потом мы перейдем по мере накопления и восстановления спроса на эту модель на 25 автомобилей в час. Это почти максимальная производительность для конвейера ижевского завода. С такой производительностью он будет работать, выпуская разный микс: пассажирский, грузопассажирский, с ДВС, с электросиловой установкой", - рассказал он.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
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ЭкономикаАвтоИжевскТольяттиРоссияМаксим СоколовАвтоВАЗСтарт (Нижний Новгород)Renault S.ARenault ClioLada Vesta
 
 
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