Рейтинг@Mail.ru
США заявили о готовности отменить контрмеры по ДСНВ - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 16.04.2024 (обновлено: 03:42 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/dsnv-1940290778.html
США заявили о готовности отменить контрмеры по ДСНВ
США заявили о готовности отменить контрмеры по ДСНВ - РИА Новости, 16.04.2024
США заявили о готовности отменить контрмеры по ДСНВ
Власти США готовы отказаться от контрмер, принятых ранее по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T03:13
2024-04-16T03:42
россия
сша
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_2fa048eef50dc570f7efaf94a7c2a31f.jpg
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Власти США готовы отказаться от контрмер, принятых ранее по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ), если Москва решит вернуться к своим обязательствам в рамках данного соглашения, говорится в обнародованном в понедельник докладе госдепартамента о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями. "США заявили о своем желании и готовности отменить свои контрмеры и вернуться к полному соблюдению ДСНВ, если и когда Россия также вернется к соблюдению своих обязательств в рамках данного договора. США не принимали контрмер в отношении ключевых ограничений ДСНВ и продолжают полностью соблюдать эти ограничения", - следует из документа. Как утверждают в госдепартаменте, Вашингтон также продолжает передавать Москве заблаговременные уведомления о пусках своих межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет, запущенных с подводных лодок. В послании в 2023 году президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. ДСНВ, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году.
https://ria.ru/20240416/ssha-1940285676.html
https://radiosputnik.ru/20240318/peskov-1934114088.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_19:0:1219:900_1920x0_80_0_0_640e2e51314124ecf70cd5c8b0479e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, нато, в мире
Россия, США, НАТО, В мире
США заявили о готовности отменить контрмеры по ДСНВ

Госдеп: США готовы соблюдать ДСНВ, если Москва вернется к своим обязательствам

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Власти США готовы отказаться от контрмер, принятых ранее по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ), если Москва решит вернуться к своим обязательствам в рамках данного соглашения, говорится в обнародованном в понедельник докладе госдепартамента о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями.
"США заявили о своем желании и готовности отменить свои контрмеры и вернуться к полному соблюдению ДСНВ, если и когда Россия также вернется к соблюдению своих обязательств в рамках данного договора. США не принимали контрмер в отношении ключевых ограничений ДСНВ и продолжают полностью соблюдать эти ограничения", - следует из документа.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Антонов призвал США задуматься о последствиях их действий против России
01:09
Как утверждают в госдепартаменте, Вашингтон также продолжает передавать Москве заблаговременные уведомления о пусках своих межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет, запущенных с подводных лодок.
В послании в 2023 году президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
ДСНВ, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Песков ответил на призыв генсека ООН вернуться к переговорам по ДСНВ-3
18 марта, 21:27
 
РоссияСШАНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала