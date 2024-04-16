https://ria.ru/20240416/dsnv-1940290778.html

США заявили о готовности отменить контрмеры по ДСНВ

США заявили о готовности отменить контрмеры по ДСНВ - РИА Новости, 16.04.2024

США заявили о готовности отменить контрмеры по ДСНВ

Власти США готовы отказаться от контрмер, принятых ранее по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T03:13

2024-04-16T03:13

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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Власти США готовы отказаться от контрмер, принятых ранее по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ), если Москва решит вернуться к своим обязательствам в рамках данного соглашения, говорится в обнародованном в понедельник докладе госдепартамента о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями. "США заявили о своем желании и готовности отменить свои контрмеры и вернуться к полному соблюдению ДСНВ, если и когда Россия также вернется к соблюдению своих обязательств в рамках данного договора. США не принимали контрмер в отношении ключевых ограничений ДСНВ и продолжают полностью соблюдать эти ограничения", - следует из документа. Как утверждают в госдепартаменте, Вашингтон также продолжает передавать Москве заблаговременные уведомления о пусках своих межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет, запущенных с подводных лодок. В послании в 2023 году президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. ДСНВ, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году.

https://ria.ru/20240416/ssha-1940285676.html

https://radiosputnik.ru/20240318/peskov-1934114088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, нато, в мире