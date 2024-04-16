США заявили о готовности отменить контрмеры по ДСНВ
Госдеп: США готовы соблюдать ДСНВ, если Москва вернется к своим обязательствам
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Власти США готовы отказаться от контрмер, принятых ранее по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ), если Москва решит вернуться к своим обязательствам в рамках данного соглашения, говорится в обнародованном в понедельник докладе госдепартамента о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями.
"США заявили о своем желании и готовности отменить свои контрмеры и вернуться к полному соблюдению ДСНВ, если и когда Россия также вернется к соблюдению своих обязательств в рамках данного договора. США не принимали контрмер в отношении ключевых ограничений ДСНВ и продолжают полностью соблюдать эти ограничения", - следует из документа.
Как утверждают в госдепартаменте, Вашингтон также продолжает передавать Москве заблаговременные уведомления о пусках своих межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет, запущенных с подводных лодок.
В послании в 2023 году президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
ДСНВ, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году.