https://ria.ru/20240416/dron-1940296718.html

В России появилась новая модель FPV-дрона "Овод-10"

В России появилась новая модель FPV-дрона "Овод-10" - РИА Новости, 16.04.2024

В России появилась новая модель FPV-дрона "Овод-10"

Новая модель FPV-дрона "Овод-10" способна в любое время доставлять в наиболее опасные районы передовой провиант и боекомплект для бойцов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T06:02

2024-04-16T06:02

2024-04-16T11:15

безопасность

андрей иванов

россия

технологии

вооруженные силы рф

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ТУЛА, 16 апр — РИА Новости. Новая модель FPV-дрона "Овод-10" способна в любое время доставлять в наиболее опасные районы передовой провиант и боекомплект для бойцов, сообщил РИА Новости создатель дрона Андрей Иванов. "У нас появилась новая модель "Овод-10", которая представлена в нескольких модификациях: это классический ударный FPV-дрон с повышенной грузоподъемностью и дальностью применения; есть сложная модификация, которая представлена с двумя камерами, одна из которых — полноценный тепловизор, <…> которая ровно также помогает ориентироваться и снимать тепловые сигнатуры. Система сброса, которая позволит нам осуществлять сброс провианта, или боекомплекта, или может быть чего-то еще", — сообщил Иванов. По словам разработчиков, благодаря своей грузоподъемности, дальности и наличию чувствительной камеры, тепловизора и системы сброса разногабаритных предметов, новый дрон сможет осуществлять доставку грузов, необходимых бойцам в самых сложных условиях, на самом переднем крае в любое время дня и ночи и при практически любых погодных условиях.

https://ria.ru/20240405/dron-1938076918.html

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безопасность, андрей иванов, россия, технологии, вооруженные силы рф