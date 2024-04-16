https://ria.ru/20240416/draka-1940334119.html
В Приморье проверят сообщение о массовой драке у кафе
В Приморье проверят сообщение о массовой драке у кафе - РИА Новости, 16.04.2024
В Приморье проверят сообщение о массовой драке у кафе
Прокуратура проверяет информацию о массовой драке у кафе в Лесозаводске Приморского края между местными и жителями Владивостока, сообщило региональное надзорное РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:30
2024-04-16T11:30
2024-04-16T11:30
происшествия
лесозаводск
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о массовой драке у кафе в Лесозаводске Приморского края между местными и жителями Владивостока, сообщило региональное надзорное ведомство. "Прокуратура организовала проверку по публикациям в средствах массовой информации о массовой потасовке возле одного из кафе в Лесозаводске. Предварительно установлено, что конфликт между местными жителями и жителями Владивостока произошел 14 апреля", - говорится в сообщении. В правоохранительные органы о драке никто не сообщал. После вмешательства прокуратуры сообщение о происшествии зарегистрировано в полиции. Ведомство поставило на контроль установление всех участников конфликта и результаты доследственной проверки.
https://ria.ru/20231206/draka-1914235167.html
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происшествия, лесозаводск, владивосток, приморский край
Происшествия, Лесозаводск, Владивосток, Приморский край
В Приморье проверят сообщение о массовой драке у кафе
Прокуратура проверит данные о драке между жителями Владивостока и Лесозаводска