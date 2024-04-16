https://ria.ru/20240416/draka-1940334119.html

В Приморье проверят сообщение о массовой драке у кафе

В Приморье проверят сообщение о массовой драке у кафе - РИА Новости, 16.04.2024

В Приморье проверят сообщение о массовой драке у кафе

Прокуратура проверяет информацию о массовой драке у кафе в Лесозаводске Приморского края между местными и жителями Владивостока, сообщило региональное надзорное РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:30

2024-04-16T11:30

2024-04-16T11:30

происшествия

лесозаводск

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о массовой драке у кафе в Лесозаводске Приморского края между местными и жителями Владивостока, сообщило региональное надзорное ведомство. "Прокуратура организовала проверку по публикациям в средствах массовой информации о массовой потасовке возле одного из кафе в Лесозаводске. Предварительно установлено, что конфликт между местными жителями и жителями Владивостока произошел 14 апреля", - говорится в сообщении. В правоохранительные органы о драке никто не сообщал. После вмешательства прокуратуры сообщение о происшествии зарегистрировано в полиции. Ведомство поставило на контроль установление всех участников конфликта и результаты доследственной проверки.

https://ria.ru/20231206/draka-1914235167.html

лесозаводск

владивосток

приморский край

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происшествия, лесозаводск, владивосток, приморский край