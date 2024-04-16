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Аэропорт Дубая отменил 45 рейсов - РИА Новости, 16.04.2024
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17:33 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/dozhdi-1940428550.html
Аэропорт Дубая отменил 45 рейсов
Аэропорт Дубая отменил 45 рейсов - РИА Новости, 16.04.2024
Аэропорт Дубая отменил 45 рейсов
Международный аэропорт Дубая отменил во вторник 45 прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей, говорится в заявлении... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:33
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КАИР, 16 апр - РИА Новости. Международный аэропорт Дубая отменил во вторник 45 прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей, говорится в заявлении администрации воздушной гавани. "В общей сложности 21 убывающий и 24 прибывающих рейса были отменены этим утром, еще три были перенаправлены в другие соседние аэропорты", - сообщила воздушная гавань. В заявлении отмечается, что днем работа аэропорта была приостановлена на 25 минут, но затем возобновилась. В заявлении говорится, что дороги, ведущие к аэропорту, сильно затопило. Согласно прогнозам погоды, задержки и нарушения в работе продлятся до утра среды. Проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог. Сильные осадки начали выпадать в понедельник, на следующий день началась вторая волна непогоды. Жителям рекомендовано оставаться в своих домах. Госслужащих попросили работать из дома, школы перешли на онлайн-формат. Особенно сильно от ливней пострадал Дубай. Из-за обильных осадков в настоящий момент невозможно движение по некоторым улицам эмирата.
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Затопленные улицы Дубая
Из-за шторма в международном аэропорту Дубая отменили десятки авиарейсов, а власти объявили о закрытии школ по всей территории ОАЭ.
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в мире, дубай, оаэ
В мире, Дубай, ОАЭ
Аэропорт Дубая отменил 45 рейсов

Аэропорт Дубая отменил 45 рейсов из-за проливных дождей

© AFP 2024 / GIUSEPPE CACACEПоследствия проливных дождей в Дубае, ОАЭ
Последствия проливных дождей в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AFP 2024 / GIUSEPPE CACACE
Последствия проливных дождей в Дубае, ОАЭ
Читать ria.ru в
КАИР, 16 апр - РИА Новости. Международный аэропорт Дубая отменил во вторник 45 прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей, говорится в заявлении администрации воздушной гавани.
«
"В общей сложности 21 убывающий и 24 прибывающих рейса были отменены этим утром, еще три были перенаправлены в другие соседние аэропорты", - сообщила воздушная гавань.
В заявлении отмечается, что днем работа аэропорта была приостановлена на 25 минут, но затем возобновилась.
В заявлении говорится, что дороги, ведущие к аэропорту, сильно затопило. Согласно прогнозам погоды, задержки и нарушения в работе продлятся до утра среды.
Проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог. Сильные осадки начали выпадать в понедельник, на следующий день началась вторая волна непогоды. Жителям рекомендовано оставаться в своих домах. Госслужащих попросили работать из дома, школы перешли на онлайн-формат. Особенно сильно от ливней пострадал Дубай. Из-за обильных осадков в настоящий момент невозможно движение по некоторым улицам эмирата.
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