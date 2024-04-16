https://ria.ru/20240416/dozhdi-1940428550.html

Аэропорт Дубая отменил 45 рейсов

Аэропорт Дубая отменил 45 рейсов - РИА Новости, 16.04.2024

Аэропорт Дубая отменил 45 рейсов

Международный аэропорт Дубая отменил во вторник 45 прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей, говорится в заявлении... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:33

2024-04-16T17:33

2024-04-16T17:33

в мире

дубай

оаэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940423008_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c18d1d8a370fa8bd0c22935430a38f42.jpg

КАИР, 16 апр - РИА Новости. Международный аэропорт Дубая отменил во вторник 45 прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей, говорится в заявлении администрации воздушной гавани. "В общей сложности 21 убывающий и 24 прибывающих рейса были отменены этим утром, еще три были перенаправлены в другие соседние аэропорты", - сообщила воздушная гавань. В заявлении отмечается, что днем работа аэропорта была приостановлена на 25 минут, но затем возобновилась. В заявлении говорится, что дороги, ведущие к аэропорту, сильно затопило. Согласно прогнозам погоды, задержки и нарушения в работе продлятся до утра среды. Проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог. Сильные осадки начали выпадать в понедельник, на следующий день началась вторая волна непогоды. Жителям рекомендовано оставаться в своих домах. Госслужащих попросили работать из дома, школы перешли на онлайн-формат. Особенно сильно от ливней пострадал Дубай. Из-за обильных осадков в настоящий момент невозможно движение по некоторым улицам эмирата.

https://ria.ru/20240414/pogoda-1939957550.html

дубай

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Затопленные улицы Дубая Из-за шторма в международном аэропорту Дубая отменили десятки авиарейсов, а власти объявили о закрытии школ по всей территории ОАЭ. 2024-04-16T17:33 true PT1M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дубай, оаэ