https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html

Житель Кургана, восстанавливающий дом после пожара, потерял его в паводок

Житель Кургана, восстанавливающий дом после пожара, потерял его в паводок - РИА Новости, 16.04.2024

Житель Кургана, восстанавливающий дом после пожара, потерял его в паводок

Житель Кургана рассказал РИА Новости, что его дом в СНТ сгорел в прошлом году, сейчас постройка, которую он начал восстанавливать, почти полностью ушла под воду РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T16:49

2024-04-16T16:49

2024-04-16T17:17

происшествия

курган

курганская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 16 апр - РИА Новости. Житель Кургана рассказал РИА Новости, что его дом в СНТ сгорел в прошлом году, сейчас постройка, которую он начал восстанавливать, почти полностью ушла под воду вместе с машиной. Житель Кургана по имени Вадим на велосипеде в дождь добрался к своему дому в СНТ "20 лет Победы", кому-то по телефону очень эмоционально рассказывает, что его машина, как и дом ушли под воду. "Вон там крыша серебристая - моя машина. Не смогли из грязи вытащить, когда вода начала прибывать, пришлось бросить. И дом тоже в воде. В прошлом году он сгорел, начали восстанавливать в этом. А тут такое... Какой ущерб? Пока не считал", - рассказал РИА Новости Вадим. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. В регионе эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

https://ria.ru/20240416/kurgan-1940373834.html

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происшествия, курган, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024