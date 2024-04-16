https://ria.ru/20240416/dollar-1940301149.html

Курс доллара поднялся выше 94 рублей

Курс доллара поднялся выше 94 рублей - РИА Новости, 16.04.2024

Курс доллара поднялся выше 94 рублей

Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с 30 октября прошлого года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T07:36

2024-04-16T07:36

2024-04-16T09:07

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

александр бахтин (экономист)

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с 30 октября прошлого года, следует из данных Московской биржи.В 07:26 мск американская валюта расчетами "завтра" выросла на 29 копеек — до 94,04 рубля.Юань прибавил более чем копейку, подорожав до 12,9 рубля.При этом евро подешевел на 18 копеек — до 99,66 рубля.Как отметил экономист Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций", ослабление рубля связано с недавним сокращением чистых продаж валюты со стороны Центробанка и усилением доллара на мировом рынке, которое нашло отражение во взлете его индекса к 106 пунктам.

https://ria.ru/20240414/rubl-1939891175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, московская биржа, россия, александр бахтин (экономист), бкс мир инвестиций