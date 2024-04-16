https://ria.ru/20240416/dollar-1940301149.html
Курс доллара поднялся выше 94 рублей
Курс доллара поднялся выше 94 рублей - РИА Новости, 16.04.2024
Курс доллара поднялся выше 94 рублей
Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с 30 октября прошлого года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T07:36
2024-04-16T07:36
2024-04-16T09:07
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
александр бахтин (экономист)
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с 30 октября прошлого года, следует из данных Московской биржи.В 07:26 мск американская валюта расчетами "завтра" выросла на 29 копеек — до 94,04 рубля.Юань прибавил более чем копейку, подорожав до 12,9 рубля.При этом евро подешевел на 18 копеек — до 99,66 рубля.Как отметил экономист Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций", ослабление рубля связано с недавним сокращением чистых продаж валюты со стороны Центробанка и усилением доллара на мировом рынке, которое нашло отражение во взлете его индекса к 106 пунктам.
https://ria.ru/20240414/rubl-1939891175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия, александр бахтин (экономист), бкс мир инвестиций
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Александр Бахтин (экономист), БКС Мир инвестиций
Курс доллара поднялся выше 94 рублей
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 94 рублей впервые с 30 октября