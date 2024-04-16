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Курс доллара поднялся выше 94 рублей - РИА Новости, 16.04.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
07:36 16.04.2024 (обновлено: 09:07 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/dollar-1940301149.html
Курс доллара поднялся выше 94 рублей
Курс доллара поднялся выше 94 рублей - РИА Новости, 16.04.2024
Курс доллара поднялся выше 94 рублей
Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с 30 октября прошлого года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T07:36
2024-04-16T09:07
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
александр бахтин (экономист)
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с 30 октября прошлого года, следует из данных Московской биржи.В 07:26 мск американская валюта расчетами "завтра" выросла на 29 копеек — до 94,04 рубля.Юань прибавил более чем копейку, подорожав до 12,9 рубля.При этом евро подешевел на 18 копеек — до 99,66 рубля.Как отметил экономист Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций", ослабление рубля связано с недавним сокращением чистых продаж валюты со стороны Центробанка и усилением доллара на мировом рынке, которое нашло отражение во взлете его индекса к 106 пунктам.
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экономика, московская биржа, россия, александр бахтин (экономист), бкс мир инвестиций
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Александр Бахтин (экономист), БКС Мир инвестиций
Курс доллара поднялся выше 94 рублей

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 94 рублей впервые с 30 октября

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с 30 октября прошлого года, следует из данных Московской биржи.
В 07:26 мск американская валюта расчетами "завтра" выросла на 29 копеек — до 94,04 рубля.
Юань прибавил более чем копейку, подорожав до 12,9 рубля.
При этом евро подешевел на 18 копеек — до 99,66 рубля.
Как отметил экономист Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций", ослабление рубля связано с недавним сокращением чистых продаж валюты со стороны Центробанка и усилением доллара на мировом рынке, которое нашло отражение во взлете его индекса к 106 пунктам.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссияАлександр Бахтин (экономист)БКС Мир инвестиций
 
 
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