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В ДНР более 22,5 тысячи абонентов остались без света - РИА Новости, 16.04.2024
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11:57 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/dnr-1940339053.html
В ДНР более 22,5 тысячи абонентов остались без света
В ДНР более 22,5 тысячи абонентов остались без света - РИА Новости, 16.04.2024
В ДНР более 22,5 тысячи абонентов остались без света
Более 22,5 тысячи бытовых абонентов в ДНР остались без электроэнергии, обесточены 264 трансформаторных подстанции, сообщили в Telegram-канале министерстве угля... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:57
2024-04-16T11:57
в мире
жкх
донецкая народная республика
горловка
енакиево
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Более 22,5 тысячи бытовых абонентов в ДНР остались без электроэнергии, обесточены 264 трансформаторных подстанции, сообщили в Telegram-канале министерстве угля и энергетики республики. "К утру 16 апреля в Донецкой Народной Республике обесточены 264 трансформаторных подстанции. Без света оказались 22 548 бытовых абонентов", - говорится в сообщении Минугля ДНР. Отмечается, что ночью сбои в энергоснабжении были зафиксированы в Горловке, Енакиево, Макеевке и Мариуполе. Ремонтные работы продолжаются. Ранее в понедельник министерство сообщало, что более 12 тысяч абонентов в ДНР остались без электричества.
https://ria.ru/20240416/dnr-1940308500.html
донецкая народная республика
горловка
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в мире, жкх, донецкая народная республика, горловка, енакиево
В мире, ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Горловка, Енакиево, Специальная военная операция на Украине
В ДНР более 22,5 тысячи абонентов остались без света

Минугля ДНР: 22 548 бытовых абонентов в республике остались без света

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Более 22,5 тысячи бытовых абонентов в ДНР остались без электроэнергии, обесточены 264 трансформаторных подстанции, сообщили в Telegram-канале министерстве угля и энергетики республики.
"К утру 16 апреля в Донецкой Народной Республике обесточены 264 трансформаторных подстанции. Без света оказались 22 548 бытовых абонентов", - говорится в сообщении Минугля ДНР.
Отмечается, что ночью сбои в энергоснабжении были зафиксированы в Горловке, Енакиево, Макеевке и Мариуполе. Ремонтные работы продолжаются.
Ранее в понедельник министерство сообщало, что более 12 тысяч абонентов в ДНР остались без электричества.
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