https://ria.ru/20240416/dnr-1940339053.html

В ДНР более 22,5 тысячи абонентов остались без света

В ДНР более 22,5 тысячи абонентов остались без света - РИА Новости, 16.04.2024

В ДНР более 22,5 тысячи абонентов остались без света

Более 22,5 тысячи бытовых абонентов в ДНР остались без электроэнергии, обесточены 264 трансформаторных подстанции, сообщили в Telegram-канале министерстве угля... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:57

2024-04-16T11:57

2024-04-16T11:57

в мире

жкх

донецкая народная республика

горловка

енакиево

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Более 22,5 тысячи бытовых абонентов в ДНР остались без электроэнергии, обесточены 264 трансформаторных подстанции, сообщили в Telegram-канале министерстве угля и энергетики республики. "К утру 16 апреля в Донецкой Народной Республике обесточены 264 трансформаторных подстанции. Без света оказались 22 548 бытовых абонентов", - говорится в сообщении Минугля ДНР. Отмечается, что ночью сбои в энергоснабжении были зафиксированы в Горловке, Енакиево, Макеевке и Мариуполе. Ремонтные работы продолжаются. Ранее в понедельник министерство сообщало, что более 12 тысяч абонентов в ДНР остались без электричества.

https://ria.ru/20240416/dnr-1940308500.html

донецкая народная республика

горловка

енакиево

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, жкх, донецкая народная республика, горловка, енакиево