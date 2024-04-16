https://ria.ru/20240416/dnr-1940308500.html

В ДНР руководителя энергетического объекта заподозрили во взятке

В ДНР руководителя энергетического объекта заподозрили во взятке - РИА Новости, 16.04.2024

В ДНР руководителя энергетического объекта заподозрили во взятке

Задержан руководитель одного из объектов энергетической промышленности ДНР, подозреваемый в даче взятки должностному лицу, заявили в УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T09:17

2024-04-16T09:17

2024-04-16T09:17

происшествия

донецкая народная республика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Задержан руководитель одного из объектов энергетической промышленности ДНР, подозреваемый в даче взятки должностному лицу, заявили в УФСБ России по ДНР. "Задержанный дал взятку в размере 200 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов за оказание содействия в прекращении процессуальной проверки по факту хищения лома черного метала с региональных объектов энергопромышленности", - сообщается в пресс-релизе ведомства. В настоящее время оперативные материалы переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения.

https://ria.ru/20240405/prigovor-1937961696.html

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)