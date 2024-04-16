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В ДНР руководителя энергетического объекта заподозрили во взятке - РИА Новости, 16.04.2024
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09:17 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/dnr-1940308500.html
В ДНР руководителя энергетического объекта заподозрили во взятке
В ДНР руководителя энергетического объекта заподозрили во взятке - РИА Новости, 16.04.2024
В ДНР руководителя энергетического объекта заподозрили во взятке
Задержан руководитель одного из объектов энергетической промышленности ДНР, подозреваемый в даче взятки должностному лицу, заявили в УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T09:17
2024-04-16T09:17
происшествия
донецкая народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Задержан руководитель одного из объектов энергетической промышленности ДНР, подозреваемый в даче взятки должностному лицу, заявили в УФСБ России по ДНР. "Задержанный дал взятку в размере 200 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов за оказание содействия в прекращении процессуальной проверки по факту хищения лома черного метала с региональных объектов энергопромышленности", - сообщается в пресс-релизе ведомства. В настоящее время оперативные материалы переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20240405/prigovor-1937961696.html
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происшествия, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ДНР руководителя энергетического объекта заподозрили во взятке

ФСБ: в ДНР задержали руководителя энергообъекта, подозреваемого в даче взятки

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Задержан руководитель одного из объектов энергетической промышленности ДНР, подозреваемый в даче взятки должностному лицу, заявили в УФСБ России по ДНР.
"Задержанный дал взятку в размере 200 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов за оказание содействия в прекращении процессуальной проверки по факту хищения лома черного метала с региональных объектов энергопромышленности", - сообщается в пресс-релизе ведомства.
В настоящее время оперативные материалы переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения.
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ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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