https://ria.ru/20240416/dnr-1940308500.html
В ДНР руководителя энергетического объекта заподозрили во взятке
В ДНР руководителя энергетического объекта заподозрили во взятке - РИА Новости, 16.04.2024
В ДНР руководителя энергетического объекта заподозрили во взятке
Задержан руководитель одного из объектов энергетической промышленности ДНР, подозреваемый в даче взятки должностному лицу, заявили в УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T09:17
2024-04-16T09:17
2024-04-16T09:17
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Задержан руководитель одного из объектов энергетической промышленности ДНР, подозреваемый в даче взятки должностному лицу, заявили в УФСБ России по ДНР. "Задержанный дал взятку в размере 200 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов за оказание содействия в прекращении процессуальной проверки по факту хищения лома черного метала с региональных объектов энергопромышленности", - сообщается в пресс-релизе ведомства. В настоящее время оперативные материалы переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20240405/prigovor-1937961696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ДНР руководителя энергетического объекта заподозрили во взятке
ФСБ: в ДНР задержали руководителя энергообъекта, подозреваемого в даче взятки