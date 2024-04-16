https://ria.ru/20240416/diversiya-1940420467.html

В Кировской области двое подростков получили срок за поджог релейного шкафа

В Кировской области двое подростков получили срок за поджог релейного шкафа - РИА Новости, 16.04.2024

В Кировской области двое подростков получили срок за поджог релейного шкафа

Двое подростков из Кировской области осуждены к длительным срокам в колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге, совершенный по указанию с Украины,... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T16:59

2024-04-16T16:59

2024-04-16T17:18

происшествия

кировская область

украина

горьковская железная дорога

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Двое подростков из Кировской области осуждены к длительным срокам в колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге, совершенный по указанию с Украины, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР в Telegram-канале.Следствием и судом установлено, что в начале сентября 2023 года на железнодорожном перегоне "Киров – Киров-Котласский" Горьковской железной дороги, 16-летний и 18-летний жители Кировской области, используя легковоспламеняющуюся жидкость, подожгли релейный железнодорожный шкаф, отвечающий за управление поездами и светофорами, тем самым совершив диверсию."Объекты поджога, а также подробные инструкции по изготовлению горючей смеси и действиям на месте преступления направлялись им посредством сообщений через мессенджер с абонентского номера, подключавшегося к сети через украинские серверы. За совершение указанных действий им было выплачено ранее обещанное денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная организованной группой)."Приговором суда 16-летний подросток осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, 18-летнему соучастнику назначено наказание в виде 6 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240321/prigovor-1934712642.html

https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кировская область, украина, горьковская железная дорога, россия