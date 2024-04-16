Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области двое подростков получили срок за поджог релейного шкафа - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 16.04.2024 (обновлено: 17:18 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/diversiya-1940420467.html
В Кировской области двое подростков получили срок за поджог релейного шкафа
В Кировской области двое подростков получили срок за поджог релейного шкафа - РИА Новости, 16.04.2024
В Кировской области двое подростков получили срок за поджог релейного шкафа
Двое подростков из Кировской области осуждены к длительным срокам в колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге, совершенный по указанию с Украины,... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:59
2024-04-16T17:18
происшествия
кировская область
украина
горьковская железная дорога
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Двое подростков из Кировской области осуждены к длительным срокам в колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге, совершенный по указанию с Украины, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР в Telegram-канале.Следствием и судом установлено, что в начале сентября 2023 года на железнодорожном перегоне "Киров – Киров-Котласский" Горьковской железной дороги, 16-летний и 18-летний жители Кировской области, используя легковоспламеняющуюся жидкость, подожгли релейный железнодорожный шкаф, отвечающий за управление поездами и светофорами, тем самым совершив диверсию."Объекты поджога, а также подробные инструкции по изготовлению горючей смеси и действиям на месте преступления направлялись им посредством сообщений через мессенджер с абонентского номера, подключавшегося к сети через украинские серверы. За совершение указанных действий им было выплачено ранее обещанное денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная организованной группой)."Приговором суда 16-летний подросток осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, 18-летнему соучастнику назначено наказание в виде 6 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240321/prigovor-1934712642.html
https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html
кировская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кировская область, украина, горьковская железная дорога, россия
Происшествия, Кировская область, Украина, Горьковская железная дорога, Россия
В Кировской области двое подростков получили срок за поджог релейного шкафа

Двум кировским подросткам дали сроки в колонии за диверсию по наводке с Украины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Двое подростков из Кировской области осуждены к длительным срокам в колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге, совершенный по указанию с Украины, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР в Telegram-канале.
Следствием и судом установлено, что в начале сентября 2023 года на железнодорожном перегоне "Киров – Киров-Котласский" Горьковской железной дороги, 16-летний и 18-летний жители Кировской области, используя легковоспламеняющуюся жидкость, подожгли релейный железнодорожный шкаф, отвечающий за управление поездами и светофорами, тем самым совершив диверсию.
Студент, пытавшийся совершить поджог на станции Жасминная
В Саратове вынесли приговор двум студентам за попытку диверсии на ж/д
21 марта, 15:09
"Объекты поджога, а также подробные инструкции по изготовлению горючей смеси и действиям на месте преступления направлялись им посредством сообщений через мессенджер с абонентского номера, подключавшегося к сети через украинские серверы. За совершение указанных действий им было выплачено ранее обещанное денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная организованной группой).
"Приговором суда 16-летний подросток осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, 18-летнему соучастнику назначено наказание в виде 6 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - отмечается в сообщении.
Кадр видео ликвидации гражданина республики Беларусь, готовившего теракт в Карелии - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024 году
7 марта, 13:41
 
ПроисшествияКировская областьУкраинаГорьковская железная дорогаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала