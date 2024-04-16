СК проверяет историю с малолетними детьми, которые гуляли одни на улице
СК Ростовской области проверит историю с детьми 1,5 и 3 лет, которые гуляли одни
© Фото : СУ СКР по Волгоградской областиАвтомобиль СУ СКР
© Фото : СУ СКР по Волгоградской области
Автомобиль СУ СКР . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как в городе Красный Сулин Ростовской области на одной из улиц без присмотра гуляли два ребенка полутора и трех лет, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
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"Следователи проводят проверку опубликованной в сети интернет информации об оставлении без присмотра двух малолетних детей… организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СУСК РФ по Ростовской области.
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В свою очередь в полиции рассказали, что уже установлены родители, также удалось выяснить, каким образом дети возрастом 1,5 года и 3 года оказались без присмотра на улице.
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"Полицейские выяснили, что мать ушла в магазин, оставив детей с папой, который пришел с ночного дежурства. Однако отец уснул, и в это время мальчик и девочка вышли на улицу", - сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.
Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что утром в понедельник в городе Красный Сулин два полуголых ребенка - мальчик и девочка - одни гуляли по улице, в том числе по проезжей части. Их заметила местная жительница и передала в органы опеки.
Уточняется, что дети были доставлены в медицинское учреждение для проведения медосвидетельствования, а в отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении по статье 5.35 "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".