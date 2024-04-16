https://ria.ru/20240416/desant-1940324792.html

Российские военные уничтожили лодки с военными ВСУ на Днепре, заявил Сальдо

Российские военные уничтожили лодки с военными ВСУ на Днепре, заявил Сальдо - РИА Новости, 16.04.2024

Российские военные уничтожили лодки с военными ВСУ на Днепре, заявил Сальдо

ВС РФ ночью нанесли удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра, уничтожены 9 лодок и до 20 военных ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T10:49

2024-04-16T10:49

2024-04-16T11:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

владимир сальдо

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932363218_0:188:3066:1913_1920x0_80_0_0_cf011f28d4e4c3bdc449144cbf778ac9.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. ВС РФ ночью нанесли удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра, уничтожены 9 лодок и до 20 военных ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Ночью был нанесён удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра. Уничтожены девять лодок и до 20 боевиков из так называемых "35 и 37 бригад морской пехоты", - написал он.Сальдо добавил, что за сутки противник потерял до 60 боевиков, девять орудий и минометов, две единицы автомобильной техники.

https://ria.ru/20240301/vsu-1930498387.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, владимир сальдо, херсонская область