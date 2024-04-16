https://ria.ru/20240416/desant-1940324792.html
Российские военные уничтожили лодки с военными ВСУ на Днепре, заявил Сальдо
Российские военные уничтожили лодки с военными ВСУ на Днепре, заявил Сальдо - РИА Новости, 16.04.2024
Российские военные уничтожили лодки с военными ВСУ на Днепре, заявил Сальдо
ВС РФ ночью нанесли удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра, уничтожены 9 лодок и до 20 военных ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T10:49
2024-04-16T10:49
2024-04-16T11:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
владимир сальдо
херсонская область
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. ВС РФ ночью нанесли удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра, уничтожены 9 лодок и до 20 военных ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Ночью был нанесён удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра. Уничтожены девять лодок и до 20 боевиков из так называемых "35 и 37 бригад морской пехоты", - написал он.Сальдо добавил, что за сутки противник потерял до 60 боевиков, девять орудий и минометов, две единицы автомобильной техники.
https://ria.ru/20240301/vsu-1930498387.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские военные уничтожили лодки с военными ВСУ на Днепре, заявил Сальдо
Сальдо: ВС РФ нанесли удар по месту посадки десанта ВСУ на правой стороне Днепра