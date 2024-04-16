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Российские военные уничтожили лодки с военными ВСУ на Днепре, заявил Сальдо - РИА Новости, 16.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:49 16.04.2024 (обновлено: 11:45 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/desant-1940324792.html
Российские военные уничтожили лодки с военными ВСУ на Днепре, заявил Сальдо
Российские военные уничтожили лодки с военными ВСУ на Днепре, заявил Сальдо - РИА Новости, 16.04.2024
Российские военные уничтожили лодки с военными ВСУ на Днепре, заявил Сальдо
ВС РФ ночью нанесли удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра, уничтожены 9 лодок и до 20 военных ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T10:49
2024-04-16T11:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
владимир сальдо
херсонская область
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. ВС РФ ночью нанесли удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра, уничтожены 9 лодок и до 20 военных ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Ночью был нанесён удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра. Уничтожены девять лодок и до 20 боевиков из так называемых "35 и 37 бригад морской пехоты", - написал он.Сальдо добавил, что за сутки противник потерял до 60 боевиков, девять орудий и минометов, две единицы автомобильной техники.
https://ria.ru/20240301/vsu-1930498387.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, владимир сальдо, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Владимир Сальдо, Херсонская область
Российские военные уничтожили лодки с военными ВСУ на Днепре, заявил Сальдо

Сальдо: ВС РФ нанесли удар по месту посадки десанта ВСУ на правой стороне Днепра

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий на Днепре
Украинский военнослужащий на Днепре - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий на Днепре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. ВС РФ ночью нанесли удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра, уничтожены 9 лодок и до 20 военных ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«
"Ночью был нанесён удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра. Уничтожены девять лодок и до 20 боевиков из так называемых "35 и 37 бригад морской пехоты", - написал он.
Сальдо добавил, что за сутки противник потерял до 60 боевиков, девять орудий и минометов, две единицы автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьВладимир СальдоХерсонская область
 
 
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