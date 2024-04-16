https://ria.ru/20240416/denmark-1940347796.html
Крупный пожар охватил одно из старейших зданий Копенгагена
Крупный пожар охватил одно из старейших зданий Копенгагена - РИА Новости, 16.04.2024
Крупный пожар охватил одно из старейших зданий Копенгагена
Историческое здание датской фондовой биржи горит в центре Копенгагена, сообщило издание Local Denmark. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:31
2024-04-16T12:31
2024-04-16T14:59
в мире
копенгаген
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940344242_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e4c57e3158a0bac5c8bd77ad76558fc7.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Историческое здание датской фондовой биржи горит в центре Копенгагена, сообщило издание Local Denmark. "Во вторник утром в 400-летнем здании фондовой биржи в центре Копенгагена вспыхнул сильный пожар, в результате которого обрушился знаменитый центральный шпиль", — сказано в материале. На месте работают спасатели и полиция, информации о пострадавших нет. Историческое здание, шпиль которого имел форму переплетенных хвостов четырех драконов, находилось на реконструкции. Шпиль воздвигли в 1625 году, что делает его одной из старейших построек Копенгагена. В здании в стиле голландского ренессанса располагается штаб-квартира датской Торговой палаты, до 1974 года в нем работала Копенгагенская фондовая биржа.Глава Торговой палаты Брайан Миккельсен вместе с пожарными выносит картины и другие произведения искусства из здания, чтобы спасти их от огня, отметило издание.
https://ria.ru/20240121/kartiny-1922588758.html
копенгаген
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940344242_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_666b9c4ee757375a1fc7045f778b360b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, копенгаген
Крупный пожар охватил одно из старейших зданий Копенгагена
В центре Копенгагена загорелось историческое здание фондовой биржи
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Историческое здание датской фондовой биржи горит в центре Копенгагена, сообщило издание Local Denmark
.
"Во вторник утром в 400-летнем здании фондовой биржи в центре Копенгагена вспыхнул сильный пожар, в результате которого обрушился знаменитый центральный шпиль", — сказано в материале.
На месте работают спасатели и полиция, информации о пострадавших нет.
Историческое здание, шпиль которого имел форму переплетенных хвостов четырех драконов, находилось на реконструкции. Шпиль воздвигли в 1625 году, что делает его одной из старейших построек Копенгагена.
В здании в стиле голландского ренессанса располагается штаб-квартира датской Торговой палаты, до 1974 года в нем работала Копенгагенская фондовая биржа.
Глава Торговой палаты Брайан Миккельсен вместе с пожарными выносит картины и другие произведения искусства из здания, чтобы спасти их от огня, отметило издание.