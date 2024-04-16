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Крупный пожар охватил одно из старейших зданий Копенгагена - РИА Новости, 16.04.2024
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12:31 16.04.2024 (обновлено: 14:59 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/denmark-1940347796.html
Крупный пожар охватил одно из старейших зданий Копенгагена
Крупный пожар охватил одно из старейших зданий Копенгагена - РИА Новости, 16.04.2024
Крупный пожар охватил одно из старейших зданий Копенгагена
Историческое здание датской фондовой биржи горит в центре Копенгагена, сообщило издание Local Denmark. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:31
2024-04-16T14:59
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Историческое здание датской фондовой биржи горит в центре Копенгагена, сообщило издание Local Denmark. "Во вторник утром в 400-летнем здании фондовой биржи в центре Копенгагена вспыхнул сильный пожар, в результате которого обрушился знаменитый центральный шпиль", — сказано в материале. На месте работают спасатели и полиция, информации о пострадавших нет. Историческое здание, шпиль которого имел форму переплетенных хвостов четырех драконов, находилось на реконструкции. Шпиль воздвигли в 1625 году, что делает его одной из старейших построек Копенгагена. В здании в стиле голландского ренессанса располагается штаб-квартира датской Торговой палаты, до 1974 года в нем работала Копенгагенская фондовая биржа.Глава Торговой палаты Брайан Миккельсен вместе с пожарными выносит картины и другие произведения искусства из здания, чтобы спасти их от огня, отметило издание.
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в мире, копенгаген
В мире, Копенгаген
Крупный пожар охватил одно из старейших зданий Копенгагена

В центре Копенгагена загорелось историческое здание фондовой биржи

© AFP 2024 / Ritzau Scanpix / IDA MARIE ODGAARDПожар в здании фондовой биржи Копенгагена
Пожар в здании фондовой биржи Копенгагена - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AFP 2024 / Ritzau Scanpix / IDA MARIE ODGAARD
Пожар в здании фондовой биржи Копенгагена
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Историческое здание датской фондовой биржи горит в центре Копенгагена, сообщило издание Local Denmark.
"Во вторник утром в 400-летнем здании фондовой биржи в центре Копенгагена вспыхнул сильный пожар, в результате которого обрушился знаменитый центральный шпиль", — сказано в материале.
На месте работают спасатели и полиция, информации о пострадавших нет.
Историческое здание, шпиль которого имел форму переплетенных хвостов четырех драконов, находилось на реконструкции. Шпиль воздвигли в 1625 году, что делает его одной из старейших построек Копенгагена.
В здании в стиле голландского ренессанса располагается штаб-квартира датской Торговой палаты, до 1974 года в нем работала Копенгагенская фондовая биржа.
Глава Торговой палаты Брайан Миккельсен вместе с пожарными выносит картины и другие произведения искусства из здания, чтобы спасти их от огня, отметило издание.
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