https://ria.ru/20240416/denmark-1940347796.html

Крупный пожар охватил одно из старейших зданий Копенгагена

Крупный пожар охватил одно из старейших зданий Копенгагена - РИА Новости, 16.04.2024

Крупный пожар охватил одно из старейших зданий Копенгагена

Историческое здание датской фондовой биржи горит в центре Копенгагена, сообщило издание Local Denmark. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:31

2024-04-16T12:31

2024-04-16T14:59

в мире

копенгаген

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940344242_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e4c57e3158a0bac5c8bd77ad76558fc7.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Историческое здание датской фондовой биржи горит в центре Копенгагена, сообщило издание Local Denmark. "Во вторник утром в 400-летнем здании фондовой биржи в центре Копенгагена вспыхнул сильный пожар, в результате которого обрушился знаменитый центральный шпиль", — сказано в материале. На месте работают спасатели и полиция, информации о пострадавших нет. Историческое здание, шпиль которого имел форму переплетенных хвостов четырех драконов, находилось на реконструкции. Шпиль воздвигли в 1625 году, что делает его одной из старейших построек Копенгагена. В здании в стиле голландского ренессанса располагается штаб-квартира датской Торговой палаты, до 1974 года в нем работала Копенгагенская фондовая биржа.Глава Торговой палаты Брайан Миккельсен вместе с пожарными выносит картины и другие произведения искусства из здания, чтобы спасти их от огня, отметило издание.

https://ria.ru/20240121/kartiny-1922588758.html

копенгаген

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, копенгаген