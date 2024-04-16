https://ria.ru/20240416/delo-1940458856.html

В Рязанской области завели дело после избиения подростков в электричке

В Рязанской области завели дело после избиения подростков в электричке - РИА Новости, 16.04.2024

В Рязанской области завели дело после избиения подростков в электричке

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения двух подростков в электропоезде "Сасово-Рязань" в Рязанской области, сообщило Западное межрегиональное... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T20:35

2024-04-16T20:35

2024-04-16T21:38

происшествия

россия

рязанская область

сасовский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_129:0:3459:1873_1920x0_80_0_0_cae030a006d32edbcb5ef58fdde08abd.jpg

РЯЗАНЬ, 16 апр - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения двух подростков в электропоезде "Сасово-Рязань" в Рязанской области, сообщило Западное межрегиональное следственной управление на транспорте СК РФ.Информацию об избиении двух подростков в электричке "Сасово-Рязань" якобы за внешний вид - длинные волосы и одежду - опубликовал в воскресенье ряд рязанских СМИ. В региональном линейном отделе МВД России на транспорте РИА Новости уточнили, что в дежурной части зарегистрированы заявления от двух женщин по факту нанесения телесных повреждений их сыновьям. Ведомство организовало проверку. О проверке также сообщило Западное СУ на транспорте."Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - сообщило следственное управление в своем Telegram-канале.Первоначальными следственными действиями установлено, что днем в воскресенье группа несовершеннолетних в пути следования электропоезда на перегоне станций "Сасово-Сотницыно" в Сасовском районе "из хулиганских побуждений" нанесла двоим подросткам множественные удары в область головы. Пострадавшие обратились в медицинское учреждение, где им оказали помощь, уточняется в сообщении.Московская межрегиональная транспортная прокуратура заявила в своем Telegram-канале, что контролирует ход расследования уголовного дела. По предварительной информации, молодые люди нанесли удары потерпевшим, будучи недовольными их внешним видом.

https://ria.ru/20240304/izbienie-1931057012.html

россия

рязанская область

сасовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, рязанская область, сасовский район, следственный комитет россии (ск рф)