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В Рязанской области завели дело после избиения подростков в электричке - РИА Новости, 16.04.2024
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20:35 16.04.2024 (обновлено: 21:38 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/delo-1940458856.html
В Рязанской области завели дело после избиения подростков в электричке
В Рязанской области завели дело после избиения подростков в электричке - РИА Новости, 16.04.2024
В Рязанской области завели дело после избиения подростков в электричке
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения двух подростков в электропоезде "Сасово-Рязань" в Рязанской области, сообщило Западное межрегиональное... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T20:35
2024-04-16T21:38
происшествия
россия
рязанская область
сасовский район
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 16 апр - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения двух подростков в электропоезде "Сасово-Рязань" в Рязанской области, сообщило Западное межрегиональное следственной управление на транспорте СК РФ.Информацию об избиении двух подростков в электричке "Сасово-Рязань" якобы за внешний вид - длинные волосы и одежду - опубликовал в воскресенье ряд рязанских СМИ. В региональном линейном отделе МВД России на транспорте РИА Новости уточнили, что в дежурной части зарегистрированы заявления от двух женщин по факту нанесения телесных повреждений их сыновьям. Ведомство организовало проверку. О проверке также сообщило Западное СУ на транспорте."Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - сообщило следственное управление в своем Telegram-канале.Первоначальными следственными действиями установлено, что днем в воскресенье группа несовершеннолетних в пути следования электропоезда на перегоне станций "Сасово-Сотницыно" в Сасовском районе "из хулиганских побуждений" нанесла двоим подросткам множественные удары в область головы. Пострадавшие обратились в медицинское учреждение, где им оказали помощь, уточняется в сообщении.Московская межрегиональная транспортная прокуратура заявила в своем Telegram-канале, что контролирует ход расследования уголовного дела. По предварительной информации, молодые люди нанесли удары потерпевшим, будучи недовольными их внешним видом.
https://ria.ru/20240304/izbienie-1931057012.html
россия
рязанская область
сасовский район
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происшествия, россия, рязанская область, сасовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Рязанская область, Сасовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Рязанской области завели дело после избиения подростков в электричке

В Рязанской области завели дело после избиения двух подростков в электричке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РЯЗАНЬ, 16 апр - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения двух подростков в электропоезде "Сасово-Рязань" в Рязанской области, сообщило Западное межрегиональное следственной управление на транспорте СК РФ.
Информацию об избиении двух подростков в электричке "Сасово-Рязань" якобы за внешний вид - длинные волосы и одежду - опубликовал в воскресенье ряд рязанских СМИ. В региональном линейном отделе МВД России на транспорте РИА Новости уточнили, что в дежурной части зарегистрированы заявления от двух женщин по факту нанесения телесных повреждений их сыновьям. Ведомство организовало проверку. О проверке также сообщило Западное СУ на транспорте.
"Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - сообщило следственное управление в своем Telegram-канале.
Первоначальными следственными действиями установлено, что днем в воскресенье группа несовершеннолетних в пути следования электропоезда на перегоне станций "Сасово-Сотницыно" в Сасовском районе "из хулиганских побуждений" нанесла двоим подросткам множественные удары в область головы. Пострадавшие обратились в медицинское учреждение, где им оказали помощь, уточняется в сообщении.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура заявила в своем Telegram-канале, что контролирует ход расследования уголовного дела. По предварительной информации, молодые люди нанесли удары потерпевшим, будучи недовольными их внешним видом.
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ПроисшествияРоссияРязанская областьСасовский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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