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В Тюменском селе после негативного прогноза увеличивают высоту дамб - РИА Новости, 16.04.2024
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06:38 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/damby-1940298385.html
В Тюменском селе после негативного прогноза увеличивают высоту дамб
В Тюменском селе после негативного прогноза увеличивают высоту дамб - РИА Новости, 16.04.2024
В Тюменском селе после негативного прогноза увеличивают высоту дамб
В селе Казанское Казанского района Тюменской области после уточненного негативного прогноза по паводку на реке Ишим оперативно увеличивают высоту дамб. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T06:38
2024-04-16T06:38
тюменская область
ишим
казанский район
александр моор
наводнения в россии — 2024
россия
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ТЮМЕНЬ, 16 апр - РИА Новости. В селе Казанское Казанского района Тюменской области после уточненного негативного прогноза по паводку на реке Ишим оперативно увеличивают высоту дамб. "В Казанке после уточненного негативного прогноза оперативно наращивают уровень дамбы. Порядка трехсот добровольцев подключились сегодня к работе с 5 утра. За два часа подготовлено 10 тысяч мешков, в планах еще 20 тысяч. Дамбы, находящиеся вблизи улиц Советская и Совхозная, которые ранее увеличили на один метр, продолжают наращивать. Общая высота составит 10 метров", - указано в сообщении информационного центра правительства региона. Губернатор области Александр Моор в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что вода в реке Ишим очень динамично прибывает, обновленный прогноз по уровню воды превышает полученный 5 апреля на полметра, на метр. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Ранее сообщалось, что, по данным региональных властей, на реках Тобол и Ишим возможно достижение максимальных значений уровня воды - около полуметра выше исторических максимумов. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик - 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
https://ria.ru/20240416/tobol-1940298073.html
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тюменская область
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тюменская область, ишим, казанский район, александр моор, наводнения в россии — 2024, россия
Тюменская область, Ишим, Казанский район, Александр Моор, Наводнения в России — 2024, Россия
В Тюменском селе после негативного прогноза увеличивают высоту дамб

В селе Казанское Казанского района Тюменской области наращивают высоту дамб

© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/TelegramРека Ишим в Казанском районе Тюменской области
Река Ишим в Казанском районе Тюменской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/Telegram
Река Ишим в Казанском районе Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 16 апр - РИА Новости. В селе Казанское Казанского района Тюменской области после уточненного негативного прогноза по паводку на реке Ишим оперативно увеличивают высоту дамб.
"В Казанке после уточненного негативного прогноза оперативно наращивают уровень дамбы. Порядка трехсот добровольцев подключились сегодня к работе с 5 утра. За два часа подготовлено 10 тысяч мешков, в планах еще 20 тысяч. Дамбы, находящиеся вблизи улиц Советская и Совхозная, которые ранее увеличили на один метр, продолжают наращивать. Общая высота составит 10 метров", - указано в сообщении информационного центра правительства региона.
Дорога к микрорайону Смолино в Кургане - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки поднялся на 111 сантиметров
Вчера, 06:18
Губернатор области Александр Моор в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что вода в реке Ишим очень динамично прибывает, обновленный прогноз по уровню воды превышает полученный 5 апреля на полметра, на метр.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Ранее сообщалось, что, по данным региональных властей, на реках Тобол и Ишим возможно достижение максимальных значений уровня воды - около полуметра выше исторических максимумов. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик - 23-25 апреля.
Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
Вид на реку Томь с Синего утеса в Томской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Уровень воды в реке Томь впервые за сутки снизился
Вчера, 06:13
 
Тюменская областьИшимКазанский районАлександр МоорНаводнения в России — 2024Россия
 
 
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