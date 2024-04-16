https://ria.ru/20240416/damby-1940298385.html

В Тюменском селе после негативного прогноза увеличивают высоту дамб

В Тюменском селе после негативного прогноза увеличивают высоту дамб - РИА Новости, 16.04.2024

В Тюменском селе после негативного прогноза увеличивают высоту дамб

В селе Казанское Казанского района Тюменской области после уточненного негативного прогноза по паводку на реке Ишим оперативно увеличивают высоту дамб. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T06:38

2024-04-16T06:38

2024-04-16T06:38

тюменская область

ишим

казанский район

александр моор

наводнения в россии — 2024

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940124492_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_81f64eea677527edcbe8ffa73f4e05f7.jpg

ТЮМЕНЬ, 16 апр - РИА Новости. В селе Казанское Казанского района Тюменской области после уточненного негативного прогноза по паводку на реке Ишим оперативно увеличивают высоту дамб. "В Казанке после уточненного негативного прогноза оперативно наращивают уровень дамбы. Порядка трехсот добровольцев подключились сегодня к работе с 5 утра. За два часа подготовлено 10 тысяч мешков, в планах еще 20 тысяч. Дамбы, находящиеся вблизи улиц Советская и Совхозная, которые ранее увеличили на один метр, продолжают наращивать. Общая высота составит 10 метров", - указано в сообщении информационного центра правительства региона. Губернатор области Александр Моор в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что вода в реке Ишим очень динамично прибывает, обновленный прогноз по уровню воды превышает полученный 5 апреля на полметра, на метр. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Ранее сообщалось, что, по данным региональных властей, на реках Тобол и Ишим возможно достижение максимальных значений уровня воды - около полуметра выше исторических максимумов. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик - 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://ria.ru/20240416/tobol-1940298073.html

https://ria.ru/20240416/tom-1940297639.html

тюменская область

ишим

казанский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюменская область, ишим, казанский район, александр моор, наводнения в россии — 2024, россия