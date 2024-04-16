https://ria.ru/20240416/borrel-1940462169.html

Боррель заявил, что Запад не может оказывать помощь Украине, как Израилю

Боррель заявил, что Запад не может оказывать помощь Украине, как Израилю - РИА Новости, 16.04.2024

Боррель заявил, что Запад не может оказывать помощь Украине, как Израилю

Запад не может оказывать Украине такую же помощь в защите от беспилотников, как Израилю, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T21:02

2024-04-16T21:02

2024-04-16T22:31

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БРЮССЕЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Запад не может оказывать Украине такую же помощь в защите от беспилотников, как Израилю, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС."Иранские атаки на Израиль проходили над базами Франции, США, Великобритании и Иордании. Поэтому эти государства отреагировали в рамках самообороны. <...> Но на Украине нет этих баз. <…> Поэтому мы не можем оказывать такую же помощь: обстоятельства совершенно другие", — пояснил он.Дипломат напомнил, что много лет назад Израиль создал защищающий его от внешних атак "Железный купол", потратив на это огромные средства. Тем не менее, даже если бы у западных стран были деньги на строительство такой же системы защиты для Украины, они не смогли бы возвести ее за сутки, добавил Боррель.При этом чиновник признался, что на месте Владимира Зеленского также требовал бы помощи.Накануне координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что конфликт на Украине слишком отличается от обострения на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Израиля, чтобы оправдать в первом случае непосредственное участие Штатов в отражении воздушных атак.Он отметил, что в самом начале конфликта глава Белого дома Джо Байден дал понять, что Вашингтон не будет участвовать в нем "в боевой роли". В субботу, 13 апреля, Иран атаковал Израиль. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов Тель-Авив сбил за пределами страны. В отражении ударов принимали участие американские и британские военные.Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что уничтожил важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Миссия Ирана при ООН назвала эту атаку ответом на агрессию против своих дипломатических объектов в Дамаске, сославшись на статью 51 устава организации о праве на самооборону.Как подчеркнул премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, Израиль отреагирует на атаку мудро, а не на эмоциях, это будет сделано в координации с США.

https://ria.ru/20240416/borrel-1940307848.html

https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html

https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html

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в мире, украина, израиль, жозеп боррель, владимир зеленский, нато, евросоюз, джон кирби, сша, оон