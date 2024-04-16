https://ria.ru/20240416/borrel-1940353575.html

Позиции стран ЕС по Газе сильно разнятся, заявил Боррель

Позиции стран ЕС по Газе сильно разнятся, заявил Боррель - РИА Новости, 16.04.2024

Позиции стран ЕС по Газе сильно разнятся, заявил Боррель

Позиции стран Евросоюза по палестино-израильскому конфликту значительно различаются, такие разногласия показывают ограниченность возможностей ЕС, который обязан РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:01

2024-04-16T13:01

2024-04-16T13:01

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ПАРИЖ, 16 апр – РИА Новости. Позиции стран Евросоюза по палестино-израильскому конфликту значительно различаются, такие разногласия показывают ограниченность возможностей ЕС, который обязан принимать решения единогласно, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью французской газете Monde. "Сила ЕС состоит в его единстве. В этом вопросе европейцы, к сожалению, показали чёткие и глубокие разногласия. Это свидетельствует о границах (возможностей – ред.) ЕС, который голосует единодушно", - сказал он в интервью французской газете Monde, отвечая на вопрос об ограниченности дипломатических возможностей Евросоюза в свете ситуации в Газе. Глава евродипломатии привёл в пример Францию, которая поменяла свою позицию по палестино-израильскому конфликту и сейчас призывает к немедленному прекращению огня. В это же время другие страны считают, что "это не позволит Израилю защитить себя", добавил он. Говоря о конфликте между Израилем и Ираном, Боррель заявил, что Евросоюз может применить только "дипломатическую силу, силу убеждения", чтобы поспособствовать снижению напряженности. "Мы предостерегаем Израиль (от эскалации – ред.), говоря, что в интересах всех избежать региональной конфронтации. То же самое мы сказали и иранцам на следующий день после (израильской – ред.) атаки на консульство в Дамаске: региональный конфликт ни в чьих интересах и особенно не в интересах жителей Газы, потому что это будет означать, что война не закончится", - сказал дипломат. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 33 тысячи, пострадали около 76 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231127/gumpomosch-1912216672.html

https://ria.ru/20231023/borrel-1904605182.html

https://ria.ru/20240201/gaza-1924698115.html

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